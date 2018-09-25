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Госдума окончательно приняла пенсионную реформу

Госдума окончательно приняла пенсионную реформу
16+
Фото: правительство России
Теперь ее должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России

Депутаты Госдумы сегодня в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Теперь ее должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин.

«За» пенсионную реформу проголосовали 333 депутата, «против» — 62.
 
 
Женщины с 2019 года будут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины - с 65 лет.

Люди, которые в ближайшие два года собираются выходить на пенсию, смогут оформить ее на полгода раньше срока. Многодетным матерям также снизили возраст выхода на пенсию.

Поправки также предполагают, что гражданам предпенсионного возраста увеличили максимальное пособие по безработице. С 1 января 2019 года они будут получать 11 тысяч 280 рублей вместо 4 тысяч 900 рублей.

Стаж, который дает право досрочного оформления пенсии, уменьшили на три года по сравнению с первоначальным вариантом реформы. Для мужчин он будет 42 года, для женщин — 37 лет.

В Казани, равно как и по всей России, неоднократно проходили митинги против пенсионной реформы. В последний раз в согласованной акции протеста приняли участие более 300 человек.

N. Vildanov, 27.09.2018, 13:50
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин27 сентября 2018, 14:02
Совет федерации во главе Матвиенко одобрит и не куда не денется. Еще бы она не одобрила. А вот госдума где замечают совсем не народные депутаты и их надо отзывать и лишать мандата, как не оправдавших доверие избирателей. И которые довели страну и жизнь людей до огромного социального.разрыва, между трудящимся и чиновничьим аппаратом. Да и раздались они так, что в бюджете денег.нет на пенсию.
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20
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Горожанин27 сентября 2018, 14:04
Читал про Камеди Клаб, там написано, что шутки для резидентов придумывает кто-то другой. Неужели это правда? 8-|
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1
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Горожанин27 сентября 2018, 14:06
Кого они боятся тем не повышают. Ментам не повышаюь а простых им не страшно.
0
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Горожанин27 сентября 2018, 14:18
При такой жизни, пенсионеров не будет. Властям легко решить такой вопрос при из ЗП.
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Горожанин27 сентября 2018, 14:23
Гадство.
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Горожанин27 сентября 2018, 14:25
В Татарстане всего 300 человек не согласных, видимо остальные, которые сидели дома теперь счастливы?
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Горожанин27 сентября 2018, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
При такой жизни, пенсионеров не будет. Властям легко решить такой вопрос при из ЗП.
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И пенсии не будет. Пенсионный фонд заморожен, тем, кому через 40 лет на пенсию выходить выйдут в 95
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Горожанин27 сентября 2018, 14:46
Чтобы ихние дети проклинали их
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Горожанин27 сентября 2018, 14:51
женщины живут намного дольше, а пенсия им раньше - где логика?
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5
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Горожанин27 сентября 2018, 14:53
Ну че, будете еще за едросов и путю голосовать? Или опять чмо ботоксное не причем?>-(
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Горожанин27 сентября 2018, 15:03
7 ноября скоро. аврора отремонтирована.
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Горожанин27 сентября 2018, 15:15
Только трындеть здесь можете выходите на митинг
0
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Горожанин27 сентября 2018, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
Ну че, будете еще за едросов и путю голосовать? Или опять чмо ботоксное не причем?>-(
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Путина заставили! Он на самом деле против! Единороссов американцы заставляют повышать пенсионный возраст, чтобы создать народное недовольство и свергнуть Путина!
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Горожанин27 сентября 2018, 15:34
Интересно, на следующих выборах едарасы как отбрехаются за это гадство, и что ещё наобещают?
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
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Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
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