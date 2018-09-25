Госдума окончательно приняла пенсионную реформу

Теперь ее должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России

Депутаты Госдумы сегодня в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Теперь ее должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин.

«За» пенсионную реформу проголосовали 333 депутата, «против» — 62.

Женщины с 2019 года будут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины - с 65 лет.

Люди, которые в ближайшие два года собираются выходить на пенсию, смогут оформить ее на полгода раньше срока. Многодетным матерям также снизили возраст выхода на пенсию.

Поправки также предполагают, что гражданам предпенсионного возраста увеличили максимальное пособие по безработице. С 1 января 2019 года они будут получать 11 тысяч 280 рублей вместо 4 тысяч 900 рублей.

Стаж, который дает право досрочного оформления пенсии, уменьшили на три года по сравнению с первоначальным вариантом реформы. Для мужчин он будет 42 года, для женщин — 37 лет.