В Казани прошел очередной митинг против пенсионной реформы

В согласованной акции протеста приняли участие более 300 человек

Сегодня, 22 сентября, в Казани в сквере имени Тинчурина прошел очередной митинг против пенсионной реформы. В согласованной акции протеста приняли участие более 300 человек.

Люди пришли с плакатами «Медведев! Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?», «Пенсионная реформа — ограбление поколений», «Нет буржуйской реформе».

Кстати, предыдущий митинг в казанском парке «Крылья Советов» собрал более 1000 человек.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин высказал свою позицию о пенсионной реформе. Он заявил, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.

- В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, - говорится в тексте выступления Путина.