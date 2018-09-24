В Минстрое РТ рассказали, когда в Казани начнут давать тепло в обычные дома

В Казани в ближайшие дни начнут давать тепло в жилые дома, рассказал на совещании в кабинете министров РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Казани Ирек Файзуллин.

— В Казани в ряд объектов — в школы и садики — тепло подается. Общее решение появится, возможно, сегодня завтра. Решение подготовлено и объекты подготовлены, — заявил министр.

Он напомнил, что тепло при централизованной системе отопления рекомендовано подавать потребителям при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов в течение 5 дней.

Тем не менее на сегодня тепло в дома подано в 28 муниципальных образованиях Татарстана.

Напомним, пару дней назад в Казани досрочно стартовал отопительный сезон — тепло начали давать в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения.