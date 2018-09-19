В Казани стартовал отопительный сезон

В Казани в связи с понижением температуры воздуха досрочно стартовал отопительный сезон — тепло начали давать в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Об этом сообщается на официальном портале мэрии.

Отопление заработало в 165 объектах социальной сферы: в 103 детских садах, 36 школах и еще в 7 объектах образования, а также в 17 учреждениях здравоохранения.

Ранее сообщалось, что целом по городу подача тепла, как правило, стартует после восьмиплюсовой температуры в течение пяти дней, пока что такого параметра еще не достигли. К зиме готовы все 765 объектов социальной сферы и 5654 дома. 53 дома пока не готовы к отопительному сезону документально. Также подачу тепла некоторых домов замедляют должники за теплоэнергию.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ открыло горячую линию по вопросам отопления. Принимаются жалобы от жителей республики, кроме того, специалисты ответят на все вопросы.

Телефон для связи: +7 (843) 231-14-10.