Наверх
Идея для выходных: 30 километров на велосипеде, обнимашки с телятами и фотосет в самолете
10:00, сегодня
В Казани водитель чиновников угнал "семерку" и сжег ее в Дербышках
11:16, сегодня
Атомная подлодка «Казань» впервые вышла в море
10:50, сегодня8
Под Казанью по дороге в Боровое Матюшино появилась новая развязка
10:18, сегодня2
Вторая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: папа-герой и тайная жизнь домашних животных
У Метшина появился 29-летний советник по борьбе с коррупцией
09:56, сегодня18
Питание или спортзал? Эпидемия ожирения добралась до Татарстана
09:34, сегодня3
В Татарстане с октября увеличится стоимость эвакуации автомобилей
09:18, сегодня16
Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал ЖК на проспекте Победы в Казани
08:59, сегодня20
Рейтинг городов, жители которых «бегут» в Москву: Казань – среди лидеров
07:00, сегодня25
Сегодня в Казани ожидается дождь и +13 градусов
06:15, сегодня1
Казань сегодня: смерть подростка, послание Минниханова и глава ГИБДД РТ
20:02, 24.09.20188
«Студенты учатся, сидя на полу». В КФУ «переборщили» с количеством принятых абитуриентов
18:13, 24.09.201838
Глава ГИБДД РТ встретился с журналистами после серии резонансных смертей пешеходов
17:06, 24.09.201864
В Новороссийске на Черном море без вести пропала жительница Челнов
16:40, 24.09.201811
В Казани утром разбился подросток. Он с девушкой забрался на 24 этаж, любуясь видами
16:17, 24.09.201838
Путин назначил в Татарстане сразу шесть новых судей
15:54, 24.09.201827
ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд для инвестиций в компании на этапе Pre-IPO
15:15, 24.09.2018
В Татарстане девушка зарезала возлюбленного матери. Ранее у нее погиб брат
15:06, 24.09.201822
Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса
14:42, 24.09.20181
Махинации на Казанском заводе синтетического каучука: под следствием гендиректор
14:12, 24.09.201820
В Казани подростки нашли в полуразрушенном гараже дымовые шашки и светошумовую гранату
13:57, 24.09.20183
Курс доллара опустился до 66 рублей
13:11, 24.09.201833
В Казани дачник запер в доме школьника, который ударил его ножом в грудь
11:59, 24.09.201824
Минниханов в послании Госсовету: о новом годе, дольщиках, санкциях и татарском языке
11:28, 24.09.201864
Песню певицы Монеточки перепели на татарском языке
11:22, 24.09.201816
В Казани разыскивают пропавшего подростка
10:45, 24.09.201817
На Горьковском шоссе женщина на "четырнадцатой" насмерть сбила мужчину и уехала
10:21, 24.09.201827
Дети из Казани удивили Максима Галкина трюками на беговелах
10:16, 24.09.20187
В Елабуге пенсионер на «зебре» сбил беременную женщину
09:45, 24.09.201824
В России готовятся запретить продавать алкоголь людям до 20 лет
09:45, 24.09.201832
В Татарстане нашли мертвым пропавшего таксиста
09:20, 24.09.201817
Бывший казанский чиновник оплатил Нюше дом на побережье в Испании‍
08:59, 24.09.201834
Усадьба 1853 года и хай-тек коттедж: 5 домов, которые казанцы продают за десятки миллионов
07:00, 24.09.201813
Бабье лето все? Сегодня в Казани будет лить дождь
06:02, 24.09.20186
В Татарстане легковушка протаранила опору газовой трубы и повисла на заборе
18:33, 23.09.201820
В Казани у парня изъяли 37 грамм экстази
18:08, 23.09.201817
“Это беспредел!”. В Казани эвакуатор забрал сразу 30 припаркованных автомобилей
15:51, 23.09.2018139
ВТБ и муниципалитет Нижнекамска подписали соглашение о сотрудничестве
15:10, 23.09.20181
Соцсети: В Казани потоп, на одной из улиц прорвало трубу
12:40, 23.09.201828
Multi sport expo в Казани: расписание мероприятий грандиозного спортивного события
11:30, 23.09.201812
Фишман: “Улучшение городской среды нравится 74% казанцам. Это благодаря обсуждениям"
09:41, 23.09.201851
Две женщины из РТ перевели больше 2 млн. рублей ради получения компенсации за БАДы
08:11, 23.09.201815
В Казани на переходе сбиты двое взрослых и ребенок: один из пострадавших в реанимации
07:39, 23.09.201840
Синоптики: Казань накроет туман, но будет тепло
06:59, 23.09.20182
Минниханов: НКЦ «Казань» расширят для национальной библиотеки РТ
17:57, 22.09.201841
Смертельное ДТП на проспекте Победы: водитель сбил женщину, протаранив забор
17:29, 22.09.201834
В Татарстане мужчина избил своего приятеля молотком
16:37, 22.09.201823
В Казани появится центр развития водных видов спорта FINA
15:36, 22.09.20188
В Татарстане в 2019 году начнут благоустраивать пляжи
14:47, 22.09.201811
В Казани мужчина ограбил девушку, а затем надругался над ней
13:49, 22.09.201820
В Казани в озере в парке Победы массово умирает рыба
13:11, 22.09.201837
В Казани прошел очередной митинг против пенсионной реформы
12:09, 22.09.201898
Строителям «Самара Арены» не выплатили зарплаты: в Татарстане возбудили уголовное дело
10:52, 22.09.201824
В Казани один из троллейбусных маршрутов перестанет ходить
10:08, 22.09.201814
В Татарстан пришло бабье лето, но ненадолго
09:12, 22.09.20185
В Татарстане при взрыве на газозаправочной станции обгорел рабочий
08:40, 22.09.201812
Сегодня в Казани воздух прогреется до +23 градусов
07:01, 22.09.20182
Казань сегодня: новый митинг, учителя с мессенджерами и брачный договор Мусина
20:02, 21.09.20186
Между улицей Фучика и проспектом Победы открылся обновленный бульвар, длиной 700 метров
18:37, 21.09.201842
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Атомная подлодка «Казань» впервые вышла в море

Атомная подлодка «Казань» впервые вышла в море
16+
Фото: kzn.ru

Из Северодвинска впервые вышла в море атомная подводная лодка К-561 "Казань" модифицированного проекта «Ясень-М», об этом сегодня сообщается в российском военном блоге bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий.

Напомним, ранее подлодка "Казань" была признана самой опасной для флота США, об этом сообщали американские СМИ. По данным американских экспертов, данная подлодка станет "самой мощной атомной подлодкой на вооружении у потенциального противника".

Кстати

В данный момент в составе флота находится головной атомоход семейства "Северодвинск", относящийся к проекту 885. Остальные лодки строятся по измененному проекту 885М. В 2009 году была заложена "Казань", в 2013-м "Новосибирск", в 2014-м "Красноярск", в 2015-м "Архангельск" и в 2016-м "Пермь".

Многоцелевые атомные подлодки проекта 885 оснащены восемью универсальными пусковыми установками, в которых могут быть размещены в общей сложности 32 крылатые ракеты разного назначения (из состава комплексов "Оникс" и "Калибр"), предназначенные для поражения кораблей и береговых объектов. Максимальная дальность полета используемых ракет находится в диапазоне от 300 до 2,6 тысячи километров. Также лодка оснащена 10 торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

Водоизмещение лодок этого проекта приближается к 14 тысячам тонн, скорость хода превышает 30 узлов, а глубина погружения составляет около 600 метров.

N. Vildanov, 25.09.2018, 10:50
Тэги: Высокие технологии
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин25 сентября 2018, 10:52
Надо её к берегам Америки отправить. Пусть америкосов пугает.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 10:54
Такими названиями запросто можно испортить карму тысячелетнего города!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 10:56
В ответ на комментарий пользователя
Такими названиями запросто можно испортить карму тысячелетнего города!
Развернуть
Интересно, кто инициатор назвать смертоносное оружие именем тысячелетнего мирного города?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 11:01
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, кто инициатор назвать смертоносное оружие именем тысячелетнего мирного города?
Развернуть
Нет предела человеческой глупости и алчности!
1
2
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор25 сентября 2018, 11:07
Американцы ее как и Курск, новой торпедой потопят, а Путин, на переговорах, разменяет сотню подводников на экспортные товары. Наплевав на вдов погибших.
2
1
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор25 сентября 2018, 11:09
Путин нашего летчика в Турции разменял, как и разменяет 15 военных в ИЛ-20.
2
0
Согласны с автором?
Анвар25 сентября 2018, 11:20
Отправить в мексиканский залив!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
Путин нашего летчика в Турции разменял, как и разменяет 15 военных в ИЛ-20.
Развернуть
А надо было тоже в отместку сбить турецкий самолёт?
0
0
Согласны с автором?
Анвар25 сентября 2018, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
А надо было тоже в отместку сбить турецкий самолёт?
Развернуть
нет не самолет а два самолета.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru