В Новороссийске на Черном море без вести пропала жительница Челнов

В Новороссийске на Черном море без вести пропала 39-летняя жительница Набережных Челнов, пишет ИА «ВК Пресс».

Инцидент произошел 21 сентября в районе Западного мола.

- Вечером на берегу моря спасатели обнаружили женские вещи. Позже выяснилось, что они принадлежат челнинке, которая приехала в Новороссийск на отдых, - говорится в сообщении.

Спасатели осмотрели береговую линию, но поиски результатов не дали. Сообщается, что сегодня утром поиски возобновили.

Напомним, ранее мы писали о том, что этим летом в поселке Лазаревское погиб 7-летний мальчик из Нижнекамска. После сильного дождя ливневки города не справлялись с отводом воды. Для того, чтобы потоки уходили быстрее, с одной из ливневок был убран камень. Идущий в сопровождении бабушки мальчик из Татарстана провалился в отверстие. Течение быстро унесло мальчика. Обезумевшая от горя бабушка сначала бегала вдоль ливневой канализации с криком “У меня ребенок упал”, а затем сама полезла в яму в надежде достать внука живым. Чуть позже тело ребенка было найдено в Черном море.