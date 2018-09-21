Наверх
Усадьба 1853 года и хай-тек коттедж: 5 домов, которые казанцы продают за десятки миллионов
07:00, сегодня9
На Горьковском шоссе женщина на "четырнадцатой" насмерть сбила мужчину и уехала
10:21, сегодня3
Дети из Казани удивили Максима Галкина трюками на беговелах
10:16, сегодня
В Елабуге пенсионер на «зебре» сбил беременную женщину
09:45, сегодня7
В России готовятся запретить продавать алкоголь людям до 20 лет
09:45, сегодня5
В Татарстане нашли мертвым пропавшего таксиста
09:20, сегодня9
Бывший казанский чиновник оплатил Нюше дом на побережье в Испании‍
08:59, сегодня20
Бабье лето все? Сегодня в Казани будет лить дождь
06:02, сегодня6
В Татарстане легковушка протаранила опору газовой трубы и повисла на заборе
18:33, 23.09.201818
В Казани у парня изъяли 37 грамм экстази
18:08, 23.09.201817
“Это беспредел!”. В Казани эвакуатор забрал сразу 30 припаркованных автомобилей
15:51, 23.09.201893
В Челнах девушка-подросток устроила погром в магазине, пока ее друзья воровали кофе
15:19, 23.09.201814
Соцсети: В Казани потоп, на одной из улиц прорвало трубу
12:40, 23.09.201824
Multi sport expo в Казани: расписание мероприятий грандиозного спортивного события
11:30, 23.09.201811
Фишман: “Улучшение городской среды нравится 74% казанцам. Это благодаря обсуждениям"
09:41, 23.09.201839
Две женщины из РТ перевели больше 2 млн. рублей ради получения компенсации за БАДы
08:11, 23.09.201813
В Казани на переходе сбиты двое взрослых и ребенок: один из пострадавших в реанимации
07:39, 23.09.201832
Синоптики: Казань накроет туман, но будет тепло
06:59, 23.09.20182
Минниханов: НКЦ «Казань» расширят для национальной библиотеки РТ
17:57, 22.09.201841
Смертельное ДТП на проспекте Победы: водитель сбил женщину, протаранив забор
17:29, 22.09.201833
В Татарстане мужчина избил своего приятеля молотком
16:37, 22.09.201823
В Казани появится центр развития водных видов спорта FINA
15:36, 22.09.20188
В Татарстане в 2019 году начнут благоустраивать пляжи
14:47, 22.09.201810
В Казани мужчина ограбил девушку, а затем надругался над ней
13:49, 22.09.201820
В Казани в озере в парке Победы массово умирает рыба
13:11, 22.09.201830
В Казани прошел очередной митинг против пенсионной реформы
12:09, 22.09.201891
Строителям «Самара Арены» не выплатили зарплаты: в Татарстане возбудили уголовное дело
10:52, 22.09.201824
В Казани один из троллейбусных маршрутов перестанет ходить
10:08, 22.09.201814
В Татарстан пришло бабье лето, но ненадолго
09:12, 22.09.20185
В Татарстане при взрыве на газозаправочной станции обгорел рабочий
08:40, 22.09.201812
Сегодня в Казани воздух прогреется до +23 градусов
07:01, 22.09.20182
Казань сегодня: новый митинг, учителя с мессенджерами и брачный договор Мусина
20:02, 21.09.20186
Между улицей Фучика и проспектом Победы открылся обновленный бульвар, длиной 700 метров
18:37, 21.09.201842
Мусоросжигательный завод и новые пробки: как Осиново стало эпицентром городских проблем
17:23, 21.09.201837
В Казани закрыли детский центр, воспитанники которого рассказали о пытках и насилии
16:59, 21.09.201817
Жилищники о скандале с ветераном: «Порой очень сложно донести, что оплачивать нужно все»
16:18, 21.09.201852
В Казани вор попытался убежать от охраны магазина по крышам машин
16:11, 21.09.201822
В Казани суд переназначил слушания о расторжении брачного договора Роберта Мусина
15:03, 21.09.201839
Одну из российских компаний оштрафовали за свинину в халяльной колбасе
14:24, 21.09.201839
В Татарстане жена улетела в свадебное путешествие одна из-за долгов мужа
13:42, 21.09.201825
Повысится ли стоимость проезда в общественном транспорте Казани этой осенью?
13:06, 21.09.201840
В Татарстане построят четыре новых реабилитационных центра‍
12:43, 21.09.20189
Как сэкономить на покупке жилья - ТОП самых дешёвых квартир в Казани
12:10, 21.09.201810
Неужели все зря?! Онкобольную из Казани врачи отправили домой из-за нехватки денег
11:52, 21.09.201888
ВТБ Факторинг вновь признан «Лидером рынка» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»
11:31, 21.09.20181
В Татарстане водитель BMW попытался обогнать грузовик и погиб
11:23, 21.09.201816
В Казани учителям "порекомендовали" перестать общаться с родителями через мессенджеры
10:38, 21.09.201821
В Казани вновь пройдет митинг против пенсионной реформы
09:59, 21.09.201881
Yota арендует рекламные места за рубль
09:41, 21.09.20183
В Татарстане мужчина на ходу выпал из «Камаза» и погиб
09:29, 21.09.20186
В Казани стартовал отопительный сезон
09:25, 21.09.201813
Несколько поселков Казани и тысячи человек остались без воды из-за аварии
09:02, 21.09.201817
Афиша: 100 видов спорта на одной площадке, разговор о современном искусстве и "АК-47"
07:00, 21.09.2018
Сегодня в Казани ожидается +20 градусов
06:19, 21.09.2018
Сестра парня, разбившегося на «Гелендвагене»: «Ему дали покататься»
23:13, 20.09.201828
Казань сегодня: освобождение владелицы "Булгарии", 220 млн рублей из банка и вновь ветеран
20:00, 20.09.20187
Владелицу затонувшей «Булгарии» выпустили из колонии на 6 лет раньше срока
17:21, 20.09.201849
СК о смерти двух мужчин в пылающей "Ладе": пожар мог возникнуть из-за неполадок
16:47, 20.09.201812
На набережную озера Кабан потратят еще 600 млн рублей
16:25, 20.09.201852
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Бывший казанский чиновник оплатил Нюше дом на побережье в Испании‍

Бывший казанский чиновник оплатил Нюше дом на побережье в Испании‍
16+
Фото: архив ProKazan.ru

Советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU и бывший чиновник из Казани Игорь Сивов принял решение оплатить дом на побережье Испании и известную клинику, где пройдут роды его жены певицы Нюши. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В Испании с певицей находится ее мама, в то время как Сивов должен работать в России. К предполагаемой дате родов он планирует быть вместе с женой. Певица гуляет, посещает курсы будущих мам, принимает солнечные ванны и занимается йогой. Нюшая собирается прожить в Испании несколько месяцев, а потом вернуться в Москву.

Для Игоря Сивова этот ребенок станет третьим по счету, от предыдущего брака у него подрастают двое детей.

Напомним, летом 2017 года на Мальдивах состоялась свадьба певицы Нюши и экс-главы аппарата исполкома Казани Игоря Сивова. По данным СМИ, они остановились в отеле, ночь в котором обходится в 100 тысяч рублей. Все 3 дня празднование продолжалось в разных заведениях.

Игорь Сивов в конце 90-х выступал в команде КВН "Четыре татарина". Сейчас Сивов занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта. 

A. Nabiullin, 24.09.2018, 08:59
Тэги: Красота
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин24 сентября 2018, 09:09
Что украл то?
2
8
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:12
Что значит: принял решение оплатить? А что, у него был выбор?) наверное заранее обсудили с женой где и как она будет рожать. А так преподнесли, как будто это чужая для него женщина попросила его оплатить ей аренду дома и роды
4
15
Согласны с автором?
Прохожий24 сентября 2018, 09:13
И таких е б у т ...
4
7
Согласны с автором?
Ага24 сентября 2018, 09:14
На фотке няше не в ту щель присунули?
4
4
Согласны с автором?
Моррисон24 сентября 2018, 09:15
Счастлив за казанского чиновника, но эта Нюша хорошо смотрелась бы в коммуналке. Типичная серая мышь. Он мог бы найти и поярче.
4
4
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:20
Странный заголовок: ...чиновник оплатил Нюше...По отношению к ней он супруг, т.е муж и оплатил. Если б он вам оплатил, в таком случае уместно было бы написать «бывший казанский чиновник».
2
7
Согласны с автором?
Лиза24 сентября 2018, 09:24
Мне бы такой партнёр :-D я бы отдалась :-D
4
4
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:38
Нюша стала поросюшей
2
5
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:40
А народу повышают возраст выхода на пенсию из-за якобы нехватки денег. Вот из-за чиновников, которые жируют и покупают дома в Испании и нет денег. Почему правоохранители не проверяют таких чиновников, откуда у него такие деньги?
Лучший комментарий
1
20
Согласны с автором?
Ага24 сентября 2018, 09:42
В ответ на комментарий пользователя
Что значит: принял решение оплатить? А что, у него был выбор?) наверное заранее обсудили с женой где и как она будет рожать. А так преподнесли, как будто это чужая для него женщина попросила его оплатить ей аренду дома и роды
Развернуть
Он же советник целого президента очередной федерации! Поэтому даже, чтобы posrat сходить, он "принимает решение".
1
6
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:44
В ответ на комментарий пользователя
На фотке няше не в ту щель присунули?
Развернуть
Уже рожает походу.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
Странный заголовок: ...чиновник оплатил Нюше...По отношению к ней он супруг, т.е муж и оплатил. Если б он вам оплатил, в таком случае уместно было бы написать «бывший казанский чиновник».
Развернуть
В 90-хв прессе писали ''бандиты оплатили '', нынче это чинуши. Посмотрите что они творят со страной -чисто дербанят на куски. А выборы и то, что говорит с экранов цик Панфилова вообще разборки в стиле'' аля 90 -е. ''. Партию едимроссию проталкивают любыми способами. А когда не получается и побеждает лдпр, что тоже смешно, кричат ''демократия! ''
0
9
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:52
В ответ на комментарий пользователя
А народу повышают возраст выхода на пенсию из-за якобы нехватки денег. Вот из-за чиновников, которые жируют и покупают дома в Испании и нет денег. Почему правоохранители не проверяют таких чиновников, откуда у него такие деньги?
Развернуть
А ты бы купил дом в Испании, если бы была возможность?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:52
А мы рождены в обшарпаных роддомах и пахать нам до 65 лет
1
6
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
В 90-хв прессе писали ''бандиты оплатили '', нынче это чинуши. Посмотрите что они творят со страной -чисто дербанят на куски. А выборы и то, что говорит с экранов цик Панфилова вообще разборки в стиле'' аля 90 -е. ''. Партию едимроссию проталкивают любыми способами. А когда не получается и побеждает лдпр, что тоже смешно, кричат ''демократия! ''
Развернуть
А кто должен победить?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 09:55
Она так -то тоже не бедная если что, еще неизвестно кто из них реально это все оплатил:-D семейный бюджет как бы общий)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 10:14
Кто то живет, а кто то существует.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 10:15
При этом толпа ущербных орков голосует за путиных, минихановых и прочее единое российское)))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 сентября 2018, 10:24
В ответ на комментарий пользователя
Что значит: принял решение оплатить? А что, у него был выбор?) наверное заранее обсудили с женой где и как она будет рожать. А так преподнесли, как будто это чужая для него женщина попросила его оплатить ей аренду дома и роды
Развернуть
та набиллина ж писала
0
0
Согласны с автором?
Юрий Власов24 сентября 2018, 10:27
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
0
0
Согласны с автором?
Ага24 сентября 2018, 10:40
В ответ на комментарий пользователя
А ты бы купил дом в Испании, если бы была возможность?
Развернуть
Купить дом за бугром- это не главное. На что ты там будешь жить и содержать этот дом?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru