Бывший казанский чиновник оплатил Нюше дом на побережье в Испании‍

Советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU и бывший чиновник из Казани Игорь Сивов принял решение оплатить дом на побережье Испании и известную клинику, где пройдут роды его жены певицы Нюши. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В Испании с певицей находится ее мама, в то время как Сивов должен работать в России. К предполагаемой дате родов он планирует быть вместе с женой. Певица гуляет, посещает курсы будущих мам, принимает солнечные ванны и занимается йогой. Нюшая собирается прожить в Испании несколько месяцев, а потом вернуться в Москву.

Для Игоря Сивова этот ребенок станет третьим по счету, от предыдущего брака у него подрастают двое детей.

Напомним, летом 2017 года на Мальдивах состоялась свадьба певицы Нюши и экс-главы аппарата исполкома Казани Игоря Сивова. По данным СМИ, они остановились в отеле, ночь в котором обходится в 100 тысяч рублей. Все 3 дня празднование продолжалось в разных заведениях.

Игорь Сивов в конце 90-х выступал в команде КВН "Четыре татарина". Сейчас Сивов занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта.