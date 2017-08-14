СМИ: свадьба экс-чиновника из Казани и певицы Нюша длилась на Мальдивах 3 дня

Свадьба певицы Нюши и экс-главы аппарата исполкома Казани Игоря Сивова состоялась на Мальдивах и продолжалась 3 дня, об этом сообщает Life.

По данным СМИ, они остановились в отеле, ночь в котором обходится в 100 тысяч рублей. Все 3 дня празднование продолжалось в разных заведениях.

Ни Игорь Сивов, ни Нюша никак не комментируют информацию о свадьбе.

Напомним, о том, что Игорь Сивов встречается с Нюшей стало известно в конце прошлого года.

Игорь Сивов в конце 90-х выступал в команде КВН "Четыре татарина". Сейчас Сивов занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта.