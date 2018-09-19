В Казани закрыли детский центр, воспитанники которого рассказали о пытках и насилии

В Казани суд закрыл подростковый реабилитационный центр, воспитанники которого жаловались на пытки и насилие, сообщили в правозащитной организации "Зона права". Суд удовлетворил иск прокуратуры.

- Подростки систематически недосыпают, плохо питаются, а в качестве наказания выполняют различные задания, - рассказывала ранее одна из сотрудниц "Символа жизни".

К примеру, детей заставляли писать одну и ту же фразу, за забытый бейдж, ходить в масках.

Весной этого года 16-летнюю воспитанницу центра в качестве наказания вывезли в реабилитационный центр ООО "Триумф", также расположенный в Казани. Там ее заставили снять с себя одежду, оголив половые органы, и приседать перед взрослыми мужчинами.

Среди других наказаний - "Сидение на острове", когда нужно было сидеть молча на стуле, не двигаясь и глядя в одну точку, или тренинг "Веревка", когда двух воспитанников связывали на несколько дней, и все движения и процедуры им приходилось делать вместе.

По данным фактам возбуждено дело по статьям "доведение до самоубийства", "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и "понуждение к действиям сексуального характера", расследованием занимается Следственный комитет.