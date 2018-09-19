В Казани суд переназначил слушания о расторжении брачного договора Роберта Мусина

Сегодня в Арбитражном суде РТ отложили слушания о возможном расторжении брачного договора Лидии и Роберта Мусиных, ранее с таким иском обратились два истца — ООО "Аида и Д" (владела аффилированной с Мусиным сетью "Белый Ветер Цифровой") и ПАО "Татфондбанк" в лице АСВ.

Брачный договор спустя 10 лет брака был заключен 28 июня 2018 года, то есть уже после того, как Роберта Мусина признали банкротом. Истцы полагают, что документ подписали для уменьшения конкурсной массы. Однако представитель Мусиных опроверг подобные доводы, заявляя, договор заключили для защиты интересов супругов и их несовершеннолетних детей.

— Так как она имеет право на половину, ей было интересно защищать свои права, поэтому супруги и разделили имущество. Причем супруги разделили имущество ровно пополам, что соответствует нормам Семейного кодекса, поэтому и оснований для признания данной сделки недействительной мы не усматриваем, — сказала представитель Лидии Мусиной.

Представитель банкира обратил внимание, что у Мусиных есть несовершеннолетние дети и сохранение половины имущества за супругой нацелено на защиту прав детей, если на собственность банкира будет обращено взыскание, передает "Реальное время".

В итоге слушания были отложены на 15 ноября, чтобы можно было подготовить письменное обоснование с примерами из практики Верховного суда по аналогичным вопросам.

Ранее сообщалось, что Приволжский районный суд Казани отправил экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина из следственного изолятора под домашний арест. О переводе Мусина на домашний арест ходатайствовал следственный комитет, заявив, что обвиняемый сотрудничал со следствием. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

Роберт Мусин был арестован 3 марта 2017 года. По версии следствия, обвиняемый в том числе причастен к хищению у ЦБ кредитов на 3,1 млрд рублей. В одно дело были объединены более 20 эпизодов, ущерб по которым превысил 50 млрд рублей.