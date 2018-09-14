В Казани тепло в определенные дома могут подать уже на этой неделе

Отопительный сезон в Казани может стартовать уже на этой неделе, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии. Тепло могут подать в учреждения социальной сферы, их руководители уже сейчас могут подавать заявки на пуск тепла. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- На следующей неделе синоптики обещают нам бабье лето. Но оно тоже быстро пройдет. Поэтому задача - быть полностью готовыми к началу отопительного сезона и единой командой вместе запустить тепло, - заявил мэр города Ильсур Метшин.

В целом по городу подача тепла, как правило, стартует после восьмиплюсовой температуры в течение пяти дней, пока что такого параметра еще не достигли.

К зиме готовы все 765 объектов социальной сферы и 5654 дома. 53 дома пока не готовы к отопительному сезону документально. Также подачу тепла некоторых домов замедляют должники за теплоэнергию.

Горячие линии Комитета ЖКХ и районных администраций будут запущены с началом отопительного сезона, обращения с жалобами можно будет подавать также в системе "Открытая Казань".

В прошлом году отопительный сезон начался в начале октября.