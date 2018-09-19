Владелицу затонувшей «Булгарии» выпустили из колонии на 6 лет раньше срока

В 2015 году ее осудили на 9,5 лет колонии общего режима

Главный фигурант дела о крушении теплохода "Булгария" Светлана Инякина освободилась на шесть лет раньше срока, вернувшись из колонии в Чувашии в Казань. Об этом сообщает "Реальное время". В 2015 году ее осудили на 9,5 лет колонии общего режима.

Во ФСИН сообщили, что Инякину освободили по новому закону, согласно которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня.

При этом позже она попала под амнистию, ей сократили неотбытый срок наказания на одну треть.

Напомним, что двухпалубный дизельэлектроход "Булгария" затонул в Куйбышевском водохранилище 10 июля 2011 года. На момент крушения на судне находился 201 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Жертвами катастрофы стали 122 человека, включая 28 детей.

По данному делу были осуждены генеральный директор компании-субарендатора судна Светлана Инякина на 9,5 лет колонии общего режима, старший эксперт Росречрегистра Яков Ивашов - на 5,5 лет заключения, старший помощник "Булгарии" Рамиль Хаметов получил 6,5 заключения, чиновники Госморречнадзора Ирек Тимергазеев и Владислав Семенов — 6 и 5 лет соответственно.