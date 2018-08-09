В Татарстане из-за нового закона на свободу выйдут свыше 1000 заключенных

В Татарстане на свободу выйдут 1200 осужденных, их коснутся изменения в закон, приравнивающий один день пребывания в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Согласно новому закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным в июне, один день содержания под стражей в СИЗО будет засчитываться гражданам за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня.

В Татарстане новые нормы законы могут быть применены к 1200 осужденным.

- По состоянию на 8 августа в суд для приведения приговора в соответствие с вышеуказанным законом направлены материалы в отношении 427 осужденных. По результатам рассмотрения материалов одна осужденная освобождена из мест лишения свободы. Она отбывала наказание в колонии-поселении, - отметили в УФСИН.

В ведомстве ProKazan.ru отказались уточнить информацию о первом освобожденном заключенном.