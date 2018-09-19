На набережную озера Кабан потратят еще 600 млн рублей

Там появятся смотровая лестница и плавучая клумба

В Казани на благоустройство набережной озера Кабан потратят еще 596 млн рублей, деньги выделены из бюджета Татарстана. Такие данные содержатся в тендере, опубликованном ГИСУ РТ.

На обновленной набережной появится смотровая лестница, по берегам озера высадят деревья, кустарники, водные растения, будет сооружена плавучая клумба и цветники с настилом из сосновой коры.

Кроме того, исполнитель должен построить объекты энергетического хозяйства и проложить инженерные сети.

Напомним, 15 июня в Казани официально открыли обновленную набережную озера Кабан. При благоустройстве набережной основной акцент сделали на восстановление экологии озера Кабан. По словам специалистов, сейчас озеро настолько сильно загрязнено предприятиями и фекальными стоками, что ему присвоили 4 класс опасности. Из-за того, что на дне Кабана скопился сероводород, пойманную рыбу рекомендуют не употреблять в пищу.