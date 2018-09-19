Казанский Кремль о скандале с долгом ветерана: «Случай вопиющий»

Президенту РТ Рустаму Минниханов также рассказали об этой ситуации

В казанском Кремле прокомментировали ситуацию с 91-летним ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко, которому из-за "долга" отключили электричество и грозили коллекторы, по словам его официального представителя Лилия Галимовой, случай вопиющий.

- Безусловно, инцидент расцениваем как вопиющий случай, который не укладывается ни в какие моральные рамки. Рустам Минниханов дал поручение провести проверку по данному вопросу, - рассказала Галимова.

Он отметила, что увольнение директора управляющей компании и выговор главе района "станет ярким и очевидным примером того, что этой теме нужно уделять самое острое внимание".

- К сожалению, такой факт проявился, который не красит ни представителя управляющей компании, ни главу района, - подчеркнула представитель Кремля.

Напомним, ветеран не оплачивал в счет-фактуре неоказанные ему услуги, например за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом пени в какой-то момент вырос до 45 тысяч рублей, после чего ему и отключили свет, а затем к взиманию долга привлекли коллекторов.

Ветеран обратился в СМИ, после резонанса мэрия оплатила его долг, прокуратура и Следственный комитет начали проверку этого случая.

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