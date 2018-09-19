В одном из районов Татарстана выросли «грибы-мутанты»

В Заинском районе Татарстана выросли гигантские грибы весом 6 килограммов, пишут «Новости Заинска».

На поляну с огромными грибами набрела семья Хасаншиных в Кармалинском лесу. Супруги Эдуард и Оксана вместе с дочерьми нашли в лесу семь таких дождевиков. Когда взвесили грибы, то оказалось, один гриб весит 6 кило.

- Мы сфотографировались с грибами, а потом сварили из них вкусный суп, - рассказал глава семейства.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Набережных Челнов, фрезеровщик Иван Ларин вырастил на своей даче тыкву-гигант, весом почти 10 кило. По словам мужчины, высадила тыкву супруга, а ухаживал он за ней сам.

- Главные составляющие успеха – хорошее удобрение и правильный полив. Вон какая богатырша уродилась, - похвалился своим урожаем мужчина.