Житель Челнов вырастил тыкву-гигант на своей даче

Житель Набережных Челнов, фрезеровщик Иван Ларин вырастил на своей даче тыкву-гигант, весом почти 10 кило, пишут «Вести Камаза».

По словам мужчины, высадила тыкву супруга, а ухаживал он за ней сам.

- Главные составляющие успеха – хорошее удобрение и правильный полив. Вон какая богатырша уродилась, - хвалится своим урожаем мужчина.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Казани Рифкат Гималтдинов вырастил помидор-гигант размером с тыкву и весом в 1,5 кг.

Ежегодно мужчина высаживает 7 сортов томатов, для роста он поливает их только теплой водой и удобряет специальными удобрениями, которые никогда не покупает в магазине. После полива он занимается рыхлением земли.