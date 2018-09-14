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Житель Челнов вырастил тыкву-гигант на своей даче

Житель Челнов вырастил тыкву-гигант на своей даче
16+
Фото: vestikamaza.ru

Житель Набережных Челнов, фрезеровщик Иван Ларин вырастил на своей даче тыкву-гигант, весом почти 10 кило, пишут «Вести Камаза».

По словам мужчины, высадила тыкву супруга, а ухаживал он за ней сам.

- Главные составляющие успеха – хорошее удобрение и правильный полив. Вон какая богатырша уродилась, - хвалится своим урожаем мужчина.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Казани Рифкат Гималтдинов вырастил помидор-гигант размером с тыкву и весом в 1,5 кг.

Ежегодно мужчина высаживает 7 сортов томатов, для роста он поливает их только теплой водой и удобряет специальными удобрениями, которые никогда не покупает в магазине. После полива он занимается рыхлением земли.

Люция Кашапова, 17.09.2018, 15:59
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Ага17 сентября 2018, 16:07
Ну, всё! Теперь можно и зарплату не выплачивать таким, как Ларин! Пусть тыквами питаются и валежник собирают.
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