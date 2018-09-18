Госдума продлила срок скидок по штрафам за нарушение ПДД

Госдума приняла в первом чтении законопроект, продляющий срок оплаты штрафа за нарушение ПДД со скидкой, об этом говорится на сайте парламента. Теперь законопроект ожидает еще два чтения.

Согласно изменениям в КоАП, автовладельцы смогут заплатить штраф с 50% скидкой даже в том случае, если они получили заказное письмо с уведомлением о необходимости оплаты штрафа после истечения льготного срока, дающего скидку. По действующему закону, такой срок составляет 20 дней с момента вынесения судом постановления о штрафе, но часто граждане получают заказные письма с опозданием и таким образом по не зависящим от них обстоятельствах лишаются права на получение скидки.

Новые нормы разрешают автовладельцам обращаться в суды или к инспекторам с просьбой о восстановлении льготного срока для уплаты штрафа за нарушение ПДД в течение 20 дней.