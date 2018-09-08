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В России водителям разрешат оплачивать штрафы со скидкой даже после «льготного» периода

В России водителям разрешат оплачивать штрафы со скидкой даже после «льготного» периода
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Такое решение примут в Госдуме России

В России собираются разрешить оплачивать штраф за нарушение правил дорожного движения со скидкой в 50% и после истечения отведенного на это срока в 20 дней. Это будет возможно, если письмо с постановлением о взыскании пришло с опозданием, из-за чего получатель не мог воспользоваться своим правом на быструю оплату. Об этом сообщают "Известия".

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы РФ планирует сегодня, 11 сентября, поддержать перед первым чтением проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. На сегодняшний день в КоАП не прописано продление срока на оплату штрафа со скидкой. Такой вариант не действует даже в тех случаях, если автомобилист узнал о нем с опозданием не по своей вине — например, из-за задержки доставки письма.

Поводом для такого решения стала жалоба автовладельца, которого оштрафовали в 2016 году на 500 рублей за превышение скорости, но извещение было ему доставлено после истечения 20 дней. Он пожаловался на работу «Почты России» в Арбитражный суд города Москвы, и тот в итоге оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

N. Vildanov, 11.09.2018, 13:24
Тэги: Дороги
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Комментарии

Картман11 сентября 2018, 13:58
:-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 14:07
Хорошо бы ещё разрешили поторговаться, как это ужу практикуется с реальными гаишниками
0
3
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 14:07
Типа=всё для вас, несите ваши денежки
0
2
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 14:09
И как доказать ,что письмо поздно пришло
0
2
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 14:16
А знаете как они это компенсируют? Они ставят две камеры на трассе меньше чем за километр друг от друга. Получается два письма от двух рядом стоящих камер. Так что никакой скидки не получается. А законодательно не расписано на каком расстоянии можно ставить камеры, хоть через 5 метров ставь...
0
1
Согласны с автором?
артем11 сентября 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
И как доказать ,что письмо поздно пришло
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А они теперь извещения присылают, так что пили до своей почты еще
0
1
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 14:34
Не плохо было бы, если бы разрешили оспаривать решение сотрудника до судебного разбирательства (в случае несогласия).
0
1
Согласны с автором?

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