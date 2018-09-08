В России водителям разрешат оплачивать штрафы со скидкой даже после «льготного» периода

Такое решение примут в Госдуме России

В России собираются разрешить оплачивать штраф за нарушение правил дорожного движения со скидкой в 50% и после истечения отведенного на это срока в 20 дней. Это будет возможно, если письмо с постановлением о взыскании пришло с опозданием, из-за чего получатель не мог воспользоваться своим правом на быструю оплату. Об этом сообщают "Известия".

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы РФ планирует сегодня, 11 сентября, поддержать перед первым чтением проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. На сегодняшний день в КоАП не прописано продление срока на оплату штрафа со скидкой. Такой вариант не действует даже в тех случаях, если автомобилист узнал о нем с опозданием не по своей вине — например, из-за задержки доставки письма.

Поводом для такого решения стала жалоба автовладельца, которого оштрафовали в 2016 году на 500 рублей за превышение скорости, но извещение было ему доставлено после истечения 20 дней. Он пожаловался на работу «Почты России» в Арбитражный суд города Москвы, и тот в итоге оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.