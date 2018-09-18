В Татарстане отменят компенсации на проезд пенсионерам с доходом более 25 тысяч руб

В Татарстане со следующего года отменят льготы на проезд на общественном транспорте пенсионерам с доходом более 25 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В 2017 году доля таких пенсионеров составляла около 12% от их общего числа в Татарстане, на сегодняшний день они получают компенсацию в размере 90 рублей при стоимости проездного 466 рублей. Бюджет Татарстана благодаря отмене льгот сэкономит около 75 млн рублей.

Это уже не первое снижение "проездных" льгот. Так, в 2016 году для тех, кто получает свыше 20 тысяч рублей, выплаты сократились до 280 рублей при стоимости проездного 427 рублей. Через год выплаты уменьшили еще на 100 рублей — до 180 рублей (стоимость проездного при этом выросла до 448 рублей).

Льготы для небогатых пенсионеров сохраняться, если их доход не превышает 20 тысяч рублей, то выплаты будут проиндексированы на 4,3% — до 486 рублей. Льгота будет полностью покрывать стоимость социального проездного на общественном транспорте.