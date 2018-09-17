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Дыра на Ершова: в казанском «Водоканале» заявили, что готовились к ней еще с пятницы

Дыра на Ершова: в казанском "Водоканале" заявили, что готовились к ней еще с пятницы
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Фото: kzn.ru
При этом представители ведомства не смогли назвать точные сроки ликвидации аварии

В казанском "Водоканале" были готовы к появлению провала на улице Ершова, его ожидали еще с пятницы, сообщил сегодня журналистам директор учреждения Андрей Егоров.

По его словам, на этом участке проходит коллектор 1963 года постройки, срок эксплуатации которого 50 лет. Песок сыпался уже в день проверки.

- При сроке эксплуатации коллекторов в 50 лет не трудно посчитать, что его должны были заменить еще к 2013 году. Но сделано это не было, - рассказал Егоров. - Данную аварию мы ожидали с пятницы, потому что путём профилактического обхода мы обнаружили подпоры (повышение уровня воды) на наших сетях, начиная с улицы Космонавтов, заканчивая Николая Ершова. По всей трассе нами были установлены запорные устройства, чтобы с тех районов вода сюда не приходила. Таким образом, мы сняли одну из глобальных проблем, которая могла произойти кроме провала, — здесь мог произойти потоп и слив хозбытовой канализации на поверхность, на рельеф природы.

Сейчас на месте ведутся работы по странению провала, их сложность заключается в том, что на этом участке проходят коммуникации - газ среднего давления, телефонные линии и другие. При этом провал не увеличивается, его размеры остаются прежними - 4 метра на 4 метра и глубиной в 7 метров.

Андрей Егоров не смог назвать точные даты окончания работ, подчеркнув, что провал постараются ликвидировать максимально быстро.

Никаких отключений воды, газа или электричества не планируется в связи с этой аварией.

Напомним, в связи с этим провалом на дороге наблюдаются большие пробки. В ГИБДД посоветовали водителям объезжать участок дороги на улице Ершова около дома №29б.

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N. Vildanov, 18.09.2018, 15:34
Тэги: Дороги
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Комментарии

Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 16:10
Ладно Чё щас.... Сделают потихоньку. Дальше будем ездить.
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Горожанин18 сентября 2018, 16:12
Они знали, они знали. Но.. в 2013 году ничего не сделали. Пусть Водоканал огласит.весь список будущих.провалов, которые они знают и их не миновать.
Сталина на них нет.
1
10
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Горожанин18 сентября 2018, 16:17
Все равно коллектор долго прослужил, это рано или поздно должно было произойти.
0
4
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Горожанин18 сентября 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Все равно коллектор долго прослужил, это рано или поздно должно было произойти.
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нынешние коллекторы - 1 сезон и на замену.
умел Сталин заставлять работать народ. нынешний горшок - нет
2
8
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Горожанин18 сентября 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
нынешние коллекторы - 1 сезон и на замену.
умел Сталин заставлять работать народ. нынешний горшок - нет
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ты ж первый петухом взвоешь, если тебя работать заставить как Сталин :-D
2
2
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Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
нынешние коллекторы - 1 сезон и на замену.
умел Сталин заставлять работать народ. нынешний горшок - нет
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Знакомый на ЖБИ работает. Там плиты делают для жилых домов. Говорит качество ужасное. Цемент вообще никакой. Уже при погрузке трескается и рассыпается.
0
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Горожанин18 сентября 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
ты ж первый петухом взвоешь, если тебя работать заставить как Сталин :-D
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а есть и Сталин. ты станешь первым петухом
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