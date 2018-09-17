Дыра на Ершова: в казанском «Водоканале» заявили, что готовились к ней еще с пятницы

При этом представители ведомства не смогли назвать точные сроки ликвидации аварии

В казанском "Водоканале" были готовы к появлению провала на улице Ершова, его ожидали еще с пятницы, сообщил сегодня журналистам директор учреждения Андрей Егоров.

По его словам, на этом участке проходит коллектор 1963 года постройки, срок эксплуатации которого 50 лет. Песок сыпался уже в день проверки.

- При сроке эксплуатации коллекторов в 50 лет не трудно посчитать, что его должны были заменить еще к 2013 году. Но сделано это не было, - рассказал Егоров. - Данную аварию мы ожидали с пятницы, потому что путём профилактического обхода мы обнаружили подпоры (повышение уровня воды) на наших сетях, начиная с улицы Космонавтов, заканчивая Николая Ершова. По всей трассе нами были установлены запорные устройства, чтобы с тех районов вода сюда не приходила. Таким образом, мы сняли одну из глобальных проблем, которая могла произойти кроме провала, — здесь мог произойти потоп и слив хозбытовой канализации на поверхность, на рельеф природы.

Сейчас на месте ведутся работы по странению провала, их сложность заключается в том, что на этом участке проходят коммуникации - газ среднего давления, телефонные линии и другие. При этом провал не увеличивается, его размеры остаются прежними - 4 метра на 4 метра и глубиной в 7 метров.

Андрей Егоров не смог назвать точные даты окончания работ, подчеркнув, что провал постараются ликвидировать максимально быстро.

Никаких отключений воды, газа или электричества не планируется в связи с этой аварией.

Напомним, в связи с этим провалом на дороге наблюдаются большие пробки. В ГИБДД посоветовали водителям объезжать участок дороги на улице Ершова около дома №29б.