В ГИБДД посоветовали объезжать часть улицы Ершова, где появилась огромная яма

На месте работают сотрудники ГИБДД, там были установлены временные дорожные знаки

В ГИБДД Казани посоветовали водителям объезжать участок дороги на улице Ершова около дома №29б, где накануне появилась многометровая яма, сообщается на официальном портале мэрии города.

- Движение транспорта по улице Н.Ершова на участке от улицы Гвардейская в направлении улицы Абжалилова организовано по одной полосе попутного направления и с выездом на одну полосу, предназначенную для встречного движения. Движение транспорта по улице Н.Ершова от улицы Абжалилова в направлении улицы Гвардейская организовано по четырем полосам, - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, там были установлены временные дорожные знаки, а потоки разделены водоналивными блоками.

Ранее в исполкоме заявили, что МУП "Водоканал" начнет обследование, по итогам которого будет принято решение о технологии ремонта поврежденного участка. По словам казанцев, из-за ямы на данном участке дороги наблюдаются большие пробки. Скорость движения потока составляет около 5 км/ч.