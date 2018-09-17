В Казани разработают проект набережной от Речного порта до Кировской дамбы

Победитель конкурса получит приз в 300 тысяч рублей

В Казани был объявлен конкурс на создание проекта благоустройства набережной от Речного порта до Кировской дамбы, об этом накануне на фестивале «Эко-Берег 2018» рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев.

По словам чиновника, в конкурсе собираются принять участие 79 команд, включая представителей США, Канады, Великобритании, Австралии и других.

Местные команды также могут принять участие в конкурсе, 21 заявка была подана из Казани. Победитель конкурса получит приз в 300 тысяч рублей.

Сама реконструкция закончится к 2020 году, при этом сам Речной порт она не затронет. Замминистра отметил, что порт "насытится новыми функциями", когда рядом появится обновленная набережная, передает "Казанский репортер".

Отметим, еще в 2015 году президент РТ Рустам Минниханов поручил разработать проект набережной в городе, было решено благоустроить территорию вдоль Волги в районе речного порта. Одним из ключевых объектов новой зоны водного отдыха может стать яхтенная марина, которую планирую возвести неподалеку от пляжа "Локомотив".