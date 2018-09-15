Казань сегодня: повышение стоимости проезда, смерть полицейского в РТ и парковки

В Татарстане в столкновении двух KIA погиб полицейский

Стали известны подробности ДТП в Бавлинском районе Татарстана утром 14 сентября, выяснилось, что там погибли 27-летний полицейский из Оренбургской области и его 50-летняя родственница, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, по данным МВД, в 8 часов утра 32-летний водитель KIA Cee’d потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в KIA Spectra. Водитель второй KIA - полицейский линейного отдела полиции "Абдуллино", и его родственница погибли на месте.

В центре Казани на ряде улиц вырастет стоимость платных парковок

В Казани с 1 ноября вырастет стоимость платных парковок на ряде улиц, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

До 100 рублей тариф повысится на улицах Театральная, Площадь Свободы, профессора Нужина. На улицах Профсоюзная, Жилковская, Гоголя, Япеева, Щапова, Шмидта, Наджми, Джалиля — до 70 рублей в час.

Власти Казани вновь предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Власти Казани вновь предлагают повысить стоимость проезда в общественном транспорте, с таким предложением сегодня выступил начальник комитета транспорта исполкома города Айдар Абдулхаков на совещании в мэрии.

По словам чиновника, перевозчики еще в феврале отправили документы, обосновывающие новые цены, в Госкомитет по тарифам. Первоначально стоимость предполагалось увеличить с 1 августа, потом дата была перенесена на 1 октября.

Почти 2000 человек подписались под петицией в защиту бизнесмена из РТ, убившего грабителей

В Сети появилась петиция в защиту бугульминского предпринимателя Евгения Деданина, который убил двух грабителей, ее подписали почти 2 000 человек. Об этом сообщается на сайте Change.ru.

По словам автора петиции, Деданин – "пример храбрости и умения дать отпор отморозкам".

Сын главы «Метроэлектротранса» возглавил Роструд по Татарстану

Рустем Галявов, сын главы МУП "Метроэлектротранс" Асфана Галявова, возглавил Государственную инспекцию труда в РТ, об этом стало известно сегодня на встрече с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, передает пресс-служба правительства.

Также на встрече обсудили обсудили актуальные задачи, стоящие перед федеральным ведомством.