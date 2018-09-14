В Татарстане в столкновении двух KIA погиб полицейский

Стали известны подробности ДТП в Бавлинском районе Татарстана утром 14 сентября, выяснилось, что там погибли 27-летний полицейский из Оренбургской области и его 50-летняя родственница, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, по данным МВД, в 8 часов утра 32-летний водитель KIA Cee’d потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в KIA Spectra. Водитель второй KIA - полицейский линейного отдела полиции "Абдуллино", и его родственница погибли на месте.

- Жена погибшего, находящаяся в декретном отпуске, а также водитель и пассажир KIA Cee’d с многочисленными травмами и переломами были госпитализированы, - сообщили ProKazan.ru.

Ведется расследование данного ДТП.

Источник фото