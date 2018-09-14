В центре Казани на ряде улиц вырастет стоимость платных парковок

На самых популярных парковках их стоимость будет составлять 100 рублей в час

В Казани с 1 ноября вырастет стоимость платных парковок на ряде улиц, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

До 100 рублей тариф повысится на улицах Театральная, Площадь Свободы, профессора Нужина. На улицах Профсоюзная, Жилковская, Гоголя, Япеева, Щапова, Шмидта, Наджми, Джалиля — до 70 рублей в час.

До 30 рублей плату понизят на улицах Бурхана Шахиди, Курашова.

По данным исполкома, с весны 2018 года на парковках с повышенным тарифом заполняемость в "часы пик" составляет более 90 процентов, что, в соответствии с рекомендациями Минтранса РФ, потребовало очередного изменения тарифов.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость платных парковок в Казани не должна превышать 46 рублей в час при полной ее заполняемости, такие данные предоставили в Министерстве транспорта России, формируя проект рекомендаций для регионов. На сегодня в Казани действуют дифференцированные тарифы от 30 до 70 рублей в зависимости от расположения парковки. Таким образом цены на платных стоянках выше рекомендованного максимума в 1,5 раза.

Справка



Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru.



Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.