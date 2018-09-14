Почти 2000 человек подписались под петицией в защиту бизнесмена из РТ, убившего грабителей

В Сети появилась петиция в защиту бугульминского предпринимателя Евгения Деданина, который убил двух грабителей, ее подписали почти 2 000 человек. Об этом сообщается на сайте Change.ru.

По данным автора петиции, Деданин – "пример храбрости и умения дать отпор отморозкам".

- Евгений Деданин показал каким должен быть настоящий мужчина, герой, защитник своей семьи и дома. Он пошел до конца, дал отпор отморозкам с оружием. Евгений подал пример всем нам, как нужно отстаивать жизнь — свою и близких! [...] Призываем подписать петицию всех, кто так же считает, что Евгений Деданин поступил геройски. Что он заслуживает награды, а не уголовного дела. Уважения всего общества, а не холодных нар СИЗО! - говорится в петиции.

Напомним, трое грабителей - это двое жителей Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, а также их знакомый - 47-летний местный фитнес-тренер, который не признает своего участия в нападении. Двое жителей Самарской области утром 12 сентября напали на мужчину и его семью, связали их. В ходе драки бизнесмен схватил ножи и убил их.

В СК заявили, что множество ран у убитых были сзади, при этом они пытались убежать, их убийство может свидетельствовать о превышении пределов необходимой обороны. Сначала в СК возбудили уголовное дело, а после прокуратура прекратила его. Следственный комитет будет добиваться повторного возбуждения уголовного дела.