Власти Казани вновь предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Ранее планировалось повысить стоимость проезда с 1 октября

Власти Казани вновь предлагают повысить стоимость проезда в общественном транспорте, с таким предложением сегодня выступил начальник комитета транспорта исполкома города Айдар Абдулхаков на совещании в мэрии.

По словам чиновника, перевозчики еще в феврале отправили документы, обосновывающие новые цены, в Госкомитет по тарифам. Первоначально стоимость предполагалось увеличить с 1 августа, потом дата была перенесена на 1 октября.

Но сегодня стало известно, что с 1 октября стоимость точно не повысят, передает "Реальное время". Вероятное повышение произойдет позже.

Ранее сообщалось, что перевозчики попросили повысить стоимость проезда на 2,5 рубля, "при том, что сейчас тариф 25 рублей, мы не повышали два года. Если взять инфляцию по 5 процентов, это уже 10 процентов или 2,5 рубля просто по инфляции", - говорили власти Казани еще в феврале.