Наверх
Власти Казани вновь предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте
13:14, сегодня20
СМИ: правительство России заблокирует инициативу о возврате "курилок" в аэропорты
13:35, сегодня1
В Казани 20-летняя девушка убила своего любовника
12:26, сегодня10
Минниханов выступит с посланием Госсовету РТ
11:40, сегодня19
30 000 банок в час: как работает новый пивоваренный завод "Белый Кремль"
Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин‍
11:29, сегодня15
В центре Казани на ряде улиц вырастет стоимость платных парковок
10:18, сегодня35
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 процентных пункта
10:00, сегодня1
Первая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: коты, единороги и русалки
В Татарстане в столкновении двух KIA погиб полицейский
09:59, сегодня4
В Казани на козырьке подъезда нашли труп 14-летней школьницы
09:29, сегодня6
В центре Казани упавшее дерево перекрыло движение
09:02, сегодня10
Как коммунальная служба может заботиться об окружающей среде?
Дубы-колдуны и печь-маяк: 7 мест в Казани и окрестностях для осенних фото на 1000 лайков
07:01, сегодня11
Синоптики о погоде на 17 сентября: столицу РТ ждут гроза и порывы ветра
06:28, сегодня5
Рустам Минниханов вручил лесникам ключи от 64 автомобилей
16:57, 16.09.201827
Cвадьба в «Свияжских холмах»: Киркоров и его "цвет настроения", Лорак и роскошь
14:10, 16.09.201859
Журналист Сергей Доренко о ситуации с бугульминским бизнесменом: “Это глупость закона”
13:28, 16.09.201875
«Бунтари». Из казанского зооботсада сбежали павлины и «это нормально»
12:43, 16.09.201821
Бывший министр образования РТ объявлен главой Актанышского района
11:32, 16.09.201823
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
10:42, 16.09.20186
С Голубых озер Казани вывезли два КамАЗа мусора
10:41, 16.09.201818
Немецкий телеканал выпустил сюжет о проблеме преподавания татарского языка в школах
09:16, 16.09.201860
Двойная победа сборной России в Казани: лучшие моменты матча по регби-7
09:16, 16.09.20182
Актер Алексей Чадов начал встречаться с девушкой из Казани
07:56, 16.09.201835
Бабье лето продолжается: в Казани сегодня будет тепло
07:25, 16.09.20183
В СК РТ объяснили, почему хотят возобновить дело на бизнесмена, убившего двух грабителей
17:22, 15.09.2018107
"Рубин" обыграл "Енисей" и поднялся на 5-е место в таблице
16:33, 15.09.201810
В Казани в новом сквере на улице Ершова похоронят 600 "выдающихся" людей
15:06, 15.09.201885
В Казань на частную вечеринку прилетели Филипп Киркоров и Ани Лорак?
12:33, 15.09.201850
В Татарстане сгорели несколько тысяч рулонов сена
11:50, 15.09.201827
У игрока "Енисея" перед субботним матчем с "Рубином" из багажа пропала PlayStation 4
10:20, 15.09.201813
Рустам Минниханов: следующий год будет напряженным
09:59, 15.09.201845
В Казани освободили депутата Рушанию Бильгильдееву
09:31, 15.09.201846
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь
08:32, 15.09.20181
Казанец собирает костюм Жeлезного человeка, работающий на водородном рeакторe
07:16, 15.09.201857
Раздельный сбор в Авиастрое: сколько ежиков спасли казанцы и когда мы все тоже начнем
19:48, 14.09.201824
Танцы жены главы Следственного комитета России под Казанью сняли на видео
17:19, 14.09.201842
Директор обсерватории: "Астропарк будет, даже если нас включат в список ЮНЕСКО"
17:16, 14.09.20185
Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск противников "мусорного" завода
16:56, 14.09.201821
В Татарстане в утреннем ДТП погибли два человека
16:22, 14.09.201816
Фитнес-тренер, подозреваемый в нападении на бизнесмена в Бугульме: "Я ни в чем не виновен"
15:59, 14.09.201843
Метшин побывал в обновленном отделе полиции "Савиново" и осмотрел камеры для задержанных
15:10, 14.09.201837
Вырастут проценты по ипотеке. Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку
14:26, 14.09.201815
В Казани из изолятора госпитализировали депутата Рушанию Бильгильдееву
13:59, 14.09.201838
В Нижнекамске мужчина пришел в школу с пистолетом
13:41, 14.09.201815
Пенсионерка из Зеленодольска, впервые получившая права в 78 лет, попала в ДТП
13:34, 14.09.201856
В Казань приехал легендарный дрессировщик с золотым аттракционом "Империя львиц"
12:45, 14.09.20184
Мeжду двуx oгней: кaзaнские трaмвaи перевели нa цветoвые кoды
12:42, 14.09.201817
Как проходит процедура тендера
12:40, 14.09.2018
В Татарстане в поле нашли мертвой пропавшую женщину. Возбуждено дело об убийстве
11:59, 14.09.201820
В Татарстане вновь вырастет плата за детский сад
11:30, 14.09.201829
В Казани студент колледжа насмерть сбил шедшего по краю дороги пешехода
10:55, 14.09.201840
В Бугульме пройдет суд об аресте фитнес-тренера, напавшего на бизнесмена
10:17, 14.09.201812
В Казани наказали подростка, признанного виновным в организации "пенсионного" митинга
10:10, 14.09.201841
Убийство под Казанью: 22-летняя девушка зарезала мужа за неудачный комплимент?
09:59, 14.09.201853
Жителям Татарстана разрешат бесплатно собирать валежник в лесах с 2019 года‍
09:52, 14.09.201847
"Все едут по привычке": на улице Муштари изменился порядок движения
09:25, 14.09.20189
Лето-2018: клиенты ВТБ на 20% увеличили свои траты за рубежом
09:00, 14.09.20181
Ничего не закончено? СК РТ оспорит прекращение дела на бизнесмена, убившего грабителей
08:59, 14.09.201847
Афиша: День воздушных змеев, Аксенов-фест и встреча с победителем «Битвы экстрасенсов»
06:46, 14.09.20183
Казань сегодня: закрытие дела бизнесмена, казанский Кремль о митинге и депутат в изоляторе
20:02, 13.09.201811
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Власти Казани вновь предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Власти Казани вновь предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте
16+
Фото: ProKazan.ru
Ранее планировалось повысить стоимость проезда с 1 октября

Власти Казани вновь предлагают повысить стоимость проезда в общественном транспорте, с таким предложением сегодня выступил начальник комитета транспорта исполкома города Айдар Абдулхаков на совещании в мэрии.

По словам чиновника, перевозчики еще в феврале отправили документы, обосновывающие новые цены, в Госкомитет по тарифам. Первоначально стоимость предполагалось увеличить с 1 августа, потом дата была перенесена на 1 октября.

Но сегодня стало известно, что с 1 октября стоимость точно не повысят, передает "Реальное время". Вероятное повышение произойдет позже.

Ранее сообщалось, что перевозчики попросили повысить стоимость проезда на 2,5 рубля, "при том, что сейчас тариф 25 рублей, мы не повышали два года. Если взять инфляцию по 5 процентов, это уже 10 процентов или 2,5 рубля просто по инфляции", - говорили власти Казани еще в феврале.

N. Vildanov, 17.09.2018, 13:14
Тэги: Общественный транспорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин17 сентября 2018, 13:01
А зарплаты и пенсии когда повысят? Или нынче цель власти заключается в геноциде населения?
Лучший комментарий
3
31
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:03
что на 2 остров не хватает, начальнику атп 2...?
0
15
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:15
Вот тут все "радовались" в соседей теме что парковки дорожают и предлагали на Общественный пересаживаться так он тоже дорожает что теперь скажут
0
9
Согласны с автором?
Нечто17 сентября 2018, 13:16
Как достала эта мафия Абдулхакова. Почему в соседних городах в Чистополь 16р ( там тоже есть несколько нефазов кстати красных), в моем Зеленодольске 20р. Им же хватает и не орут что не хватает. Сейчас только обратил внимание, чем ближе к Казани тем проезд дороже. Значит пора подальше от нее.
0
19
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
Как достала эта мафия Абдулхакова. Почему в соседних городах в Чистополь 16р ( там тоже есть несколько нефазов кстати красных), в моем Зеленодольске 20р. Им же хватает и не орут что не хватает. Сейчас только обратил внимание, чем ближе к Казани тем проезд дороже. Значит пора подальше от нее.
Развернуть
Маршруты кароче, зарплата ниже .. поэтому и проезд дешевле
10
1
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:21
Будете знать, как за едросов голосовать, скоро пешком за свои деньги ходить будете
0
8
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
Маршруты кароче, зарплата ниже .. поэтому и проезд дешевле
Развернуть
Ответ неверный. Потому что здесь каждые выборы чудом выходит под 90% "за" стабильность деградации (видимо в моем круге знакомых все из оставшихся 10%, тех кто "против")
0
3
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Как достала эта мафия Абдулхакова. Почему в соседних городах в Чистополь 16р ( там тоже есть несколько нефазов кстати красных), в моем Зеленодольске 20р. Им же хватает и не орут что не хватает. Сейчас только обратил внимание, чем ближе к Казани тем проезд дороже. Значит пора подальше от нее.
Развернуть
Вы конечно сравнили города. В некоторых маленьких городах и по 10 рублей проезд, переезжайте туда.
5
2
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:26
выборы прошли. вот и результат. думайте в след раз за кого голосовать.
2
9
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:26
В ответ на комментарий пользователя
А зарплаты и пенсии когда повысят? Или нынче цель власти заключается в геноциде населения?
Развернуть
Зарплаты и пенсии тоже повышаются по инфляции, но вы конечно не знаете. Почему одни автобусники должны обходиться без этого?
7
0
Согласны с автором?
Я17 сентября 2018, 13:26
Сколько можно позволять над собой издеваться?! Сталина надо поднимать!
1
5
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:27
Повышайте-повышайте, у то у автодилеров продажи упали. А так подумает-подумает Вася, плюнет, выкинет проездной и повозку и купит.
0
3
Согласны с автором?
Goroganin17 сентября 2018, 13:30
В третьей столице нет таких заработных плат что бы проезд стоил так дорого!!!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:33
В ответ на комментарий пользователя
Повышайте-повышайте, у то у автодилеров продажи упали. А так подумает-подумает Вася, плюнет, выкинет проездной и повозку и купит.
Развернуть
Скорее всего к перекупам и или в салон где БУ, новую тяжело потянуть ради проездного
0
1
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
выборы прошли. вот и результат. думайте в след раз за кого голосовать.
Развернуть
Вы думаете что от выборов что то зависит ??? Как говорил чубайс - Приходят люди , ставят какие то галочки . Мы на эти галочки внимания не обращаем . Вот так то . Можно сказать - явка с повинной . :-D Выборы нужны лишь для того - что бы обеспечить не пыльной и очень хорошо оплачиваемой работой чиновничью орду .
0
0
Согласны с автором?
Герцог17 сентября 2018, 13:35
В ответ на комментарий пользователя
Будете знать, как за едросов голосовать, скоро пешком за свои деньги ходить будете
Развернуть
Скоро вообще у населения денег не будет. Будут жить в долг. А потомки отдавать долги. А потом россиян не останется. Будут китароссияйцы жить на нашей земле.
0
1
Согласны с автором?
Димас не люблю я пивас17 сентября 2018, 13:36
В ответ на комментарий пользователя
Сколько можно позволять над собой издеваться?! Сталина надо поднимать!
Развернуть
Проще Ленина.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:36
Двигло в автобусе импортное, Daimler либо Cummins, коробка ZF или Voith, мосты-тормоза тоже от буржуев Raba, Knorr Bremse и запчасти на них тоже импортные. Рубль уронили, а цены на импорт-то в долларах. Соляра стоит как марочный коньяк.
0
0
Согласны с автором?
Нечто17 сентября 2018, 13:38
В ответ на комментарий пользователя
Вы конечно сравнили города. В некоторых маленьких городах и по 10 рублей проезд, переезжайте туда.
Развернуть
Причем тут размер города? Тут минималка зависит. Расходников и топлива. Запчасти для автобуса не думаю что имеют большую разницу в цене для казанского и чистопольское нефазов, топливо стоит практически одинаково. Но цены разные. Типа Казань равняется на Москву. Зарплаты маленькие а цены как в Москве. Почти
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 13:39
В Москве проезд по карте тройка на наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) 19 рублей, во всех автобусах убрали турникеты, кондукторов нет :-P
0
1
Согласны с автором?
Нечто17 сентября 2018, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
Вы конечно сравнили города. В некоторых маленьких городах и по 10 рублей проезд, переезжайте туда.
Развернуть
Я и живу в Зеленом год и хорошо. Подальше от котла
0
0
Согласны с автором?
Goroganin17 сентября 2018, 13:48
если так, то пусть вернут "наших" местных водителей и кондукторов !!! эти из аулов "мая твая не понимай " ничего не могут объяснить ни приезжим ни местным! зато наглости и превосходству нет предела!
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru