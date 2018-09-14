В Казани 20-летняя девушка убила своего любовника

В Авиастроительном районе Казани в доме по улице 2-я Заречная 20-летняя девушка, работающая в магазине "Дровосек", зарезала своего 23-летнего возлюбленного, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, девушка и парень выпивали ночью 13 сентября.

- Примерно в 23:00 они поругались, девушка схватила нож и ударила им сожителя в грудь. Пострадавшего госпитализировали, он скончался 14 сентября в больнице, - сообщили ProKazan.ru.

Возбуждено дело по статье "Убийство", расследованием занимается Следственный комитет.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал, что в Зеленодольске 22-летняя девушка во время ссоры схватилась за нож и убила мужа. В соцсетях пошли слухи, что причиной послужил неудачный комплимент со стороны супруга. Портал ProKazan.ru выяснил, что же произошло на самом деле.