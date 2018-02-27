Наверх
Убийство под Казанью: 22-летняя девушка зарезала мужа за неудачный комплимент?
09:59, сегодня
В Казани наказали подростка, признанного виновным в организации "пенсионного" митинга
10:10, сегодня
Жителям Татарстана разрешат бесплатно собирать валежник в лесах с 2019 года‍
09:52, сегодня
"Все едут по привычке": на пересечении Айвазовского - Муштари изменился порядок движения
09:25, сегодня1
Как коммунальная служба может заботиться об окружающей среде?
Лето-2018: клиенты ВТБ на 20% увеличили свои траты за рубежом
09:00, сегодня1
Ничего не закончено? СК РТ оспорит прекращение дела на бизнесмена, убившего грабителей
08:59, сегодня11
Афиша: сходить на День воздушных змеев и побывать на Аксенов-фесте
06:46, сегодня1
Жители Казани в опасности: город накрыло волной грабежей и разбоев
Казань сегодня: закрытие дела бизнесмена, казанский Кремль о митинге и депутат в изоляторе
20:02, 13.09.201811
Ак Барс Банк проводит дискуссионный семинар для клиентов – участников ВЭД
19:23, 13.09.20181
В Казани снесут три многоквартирных дома
17:29, 13.09.201813
Топ-5 самых красивых террас и балконов в Казани
Из Казани открываются рейсы в Тбилиси с билетами от 499 рублей‍
16:59, 13.09.201823
Прокуратура закрыла дело, возбужденное в Бугульме на бизнесмена за убийство грабителей
16:20, 13.09.201838
Представитель Минниханова прокомментировала акцию против пенсионной реформы в Кремле
15:59, 13.09.201886
СК о деле депутата Рушании Бильгильдеевой: она уже вернула 1,2 млн рублей
15:40, 13.09.201819
Шубы со скидкой 40 процентов: в Казани пройдет выставка-продажа Кировской Меховой Фабрики
15:31, 13.09.20181
СК опубликовал видео из дома в Бугульме, где бизнесмен зарезал двух грабителей
14:59, 13.09.201824
Госжилфонд потребовал с ПСО "Казань" 1 млрд рублей‍. Возможно, за дома в "Салават Купере"
14:31, 13.09.201815
В декабре в Казани заработает новый мусорный полигон‍
14:19, 13.09.20185
Студенты из Татарстана сбежали от рабских условий труда в Крыму
13:54, 13.09.201838
В Казани возобновили движение одного из автобусных маршрутов
13:26, 13.09.20187
"Этим свиней даже кормить нельзя". В Татарстане депутат прокомментировал школьное питание
12:42, 13.09.201829
Правила жизни 90-летнего казанского ветерана Великой Отечественной войны
12:00, 13.09.201842
В Казани задержали депутата Рушанию Бильгильдееву, ее отправили в изолятор
11:16, 13.09.201828
СМИ: Банки поднимут процент по ипотеке до 10,5% в течение года
11:11, 13.09.201812
В Татарстане хотят обанкротить две исправительные колонии
10:25, 13.09.201813
В Казани завели дело на депутата городской Думы Рушанию Бильгильдееву
09:44, 13.09.201819
Apple представила сразу три новых iPhone. Самый большой и бюджетный
09:25, 13.09.201821
В Бугульме завели дело на бизнесмена, убившего в своем доме двух грабителей
09:02, 13.09.201875
В Казани открылся Центр развития талантов Ак Барс Банка
08:00, 13.09.20185
Какие продукты больше всего подорожали в Казани за последние 4 года: список неожиданный
07:01, 13.09.201822
Казань сегодня: ответ пенсионера на Mitsubishi, убийство грабителей и ЧП с водой
20:28, 12.09.20185
Строительство ВСМ "Москва - Казань" может начаться уже в октябре
17:34, 12.09.201822
В Казани на улице Ершова появится сквер для погребения выдающихся людей‍
16:59, 12.09.201865
В Татарстане закрыли дело о самоубийстве слесаря, обвиненного в разврате
16:30, 12.09.201810
Минниханов ввел карантин по бешенству в деревне под Казанью
15:59, 12.09.201815
Соцсети: на Ибрагимова на "зебре", где сбили мать с девочкой, начали ставить светофор
15:19, 12.09.201833
В Казани 150 тысяч человек остались без холодной воды из-за ЧП
14:58, 12.09.201812
В Бугульме поймали третьего грабителя, выжившего при нападении на хозяина магазина
14:05, 12.09.201843
По 1000 - на линолеум, по 500 - на охрану. На что в школах Казани трясут деньги с учеников
14:00, 12.09.201834
В Минстрое России отложили вопрос о повторном использовании заброшенных могил‍
13:16, 12.09.201816
В Казани на день изменят маршруты трех автобусов
12:25, 12.09.201829
В Татарстане хозяин магазина убил двух грабителей, связавших его с женой
11:43, 12.09.201858
На экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову завели новое дело, ее обвиняют в мошенничестве
11:09, 12.09.201814
Идея для обеда: как мы ходили в хороший казанский ресторан и не оставили там всю зарплату
11:01, 12.09.201830
Не волнуйтесь: в Татарстане объяснили причину появления черных облаков
10:36, 12.09.201811
В четырех казанских поселках перекроют дороги‍
10:19, 12.09.20183
Пенсионер на Mitsubishi, насмерть сбивший маму и ребенка в Казани: "Я отвернулся..."
09:30, 12.09.2018133
В Татарстане депутаты хотят запретить шуметь днем
08:59, 12.09.201841
А вы это едите? Россияне рассказали, от каких продуктов готовы отказаться
07:01, 12.09.201822
Казань сегодня: смерть матери и дочери на "зебре", подробности падения с балкона и арест
20:17, 11.09.20188
Казань 10 лет назад: "заказ" киллеру родителей, сбитые насмерть дети и "липовые" справки
20:00, 11.09.201828
Минниханов подарит по 50 тысяч рублей лучшим чиновникам Татарстана
17:19, 11.09.201876
Появилось видео наезда на проспекте Ибрагимова, где насмерть сбили 10-летнюю школьницу
16:56, 11.09.201883
В Казани арестовали москвичей, перевозивших на Dodge 116 кг наркотиков‍
16:41, 11.09.201835
В Татарстане количество жилья, купленного по ипотеке, выросло на треть
16:11, 11.09.201813
В Минстрое России пообещали сократить срок летнего отключения горячей воды до 3 дней
15:42, 11.09.201811
В Казани Mitsubishi насмерть сбила 10-летнюю девочку
15:10, 11.09.201836
Кража 22 млн у депутата: против модели из Казани дал показания чеченец "Тимур"
14:35, 11.09.201817
190 стартапов претендуют на участие в корпоративном акселераторе ВТБ
14:24, 11.09.20186
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Убийство под Казанью: 22-летняя девушка зарезала мужа за неудачный комплимент?

Убийство под Казанью: 22-летняя девушка зарезала мужа за неудачный комплимент?
16+
Фото: соцсети
Портал ProKazan.ru выяснил, что же произошло на самом деле

Семейная драма, разыгравшаяся на улице Комарова, заставила говорить о Зеленодольске всю республику. 22-летняя девушка во время ссоры схватилась за нож и ударила мужа. В соцсетях пошли слухи, что причиной послужил неудачный комплимент со стороны супруга.

Портал ProKazan.ru выяснил, что же произошло на самом деле.

Дом, в котором произошло убийство

Дом, в котором произошло убийство

Все произошло в минувшую субботу. По словам полицейских, в ту ночь 22-летняя Алина отправила ребенка к своей маме, а сама отправилась гулять с друзьями. Супруг остался дома. Он был не в восторге от этого, поэтому, когда далеко за полночь, девушка вернулась домой, между ними вспыхнула ссора.

Девушка сама не помнит, как в ее руке оказался нож и как она нанесла мужу удар. Александр упал, истекая кровью. Испугавшись, Алина позвонила в "скорую". Медики, действуя по инструкции, передали сообщение о ножевом ранении в полицию.

Одним из первых на месте преступления оказался боец Росгвардии Алексей Кузьмин. Он проверил пульс у мужчины, но его не было - Александр скончалася до приезда "скорой". Жену задержали по подозрению в убийстве и передали оперативникам для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, девушка сразу же призналась в содеянном.

О том, что отношения между супругами не совсем гладкие, знали родственники и друзья. Говорили, что девушка жаловалась на то, что муж распускает руки. Родители с обеих сторон говорили детям: съезжайте друг от друга, живите раздельно. Но супруги, похоже, хотели сохранить свой брак.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. На время следствия, девушку помещать за решетку до суда не стали. Как оказалось у подозреваемой в убийстве ранее не было проблем с законом, да к тому же есть ребенок. Сейчас Алина находится под подпиской о невыезде.

A. Nabiullin, 14.09.2018, 09:59
Тэги: Криминал, Зеленодольск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Лиза14 сентября 2018, 10:09
Хорошее будущее у ребенка мать в зоне , а отец в могиле
0
0
Согласны с автором?
Иван алкашь14 сентября 2018, 10:11
Посадят минимум 7 лет так как ребенок маленький либо 9 лет
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 10:17
В ответ на комментарий пользователя
Посадят минимум 7 лет так как ребенок маленький либо 9 лет
Развернуть
пей дальше
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 10:19
Далеко заполночь вернулась домой...
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru