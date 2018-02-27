Убийство под Казанью: 22-летняя девушка зарезала мужа за неудачный комплимент?

Портал ProKazan.ru выяснил, что же произошло на самом деле

Семейная драма, разыгравшаяся на улице Комарова, заставила говорить о Зеленодольске всю республику. 22-летняя девушка во время ссоры схватилась за нож и ударила мужа. В соцсетях пошли слухи, что причиной послужил неудачный комплимент со стороны супруга.

Портал ProKazan.ru выяснил, что же произошло на самом деле.

Дом, в котором произошло убийство

Все произошло в минувшую субботу. По словам полицейских, в ту ночь 22-летняя Алина отправила ребенка к своей маме, а сама отправилась гулять с друзьями. Супруг остался дома. Он был не в восторге от этого, поэтому, когда далеко за полночь, девушка вернулась домой, между ними вспыхнула ссора.

Девушка сама не помнит, как в ее руке оказался нож и как она нанесла мужу удар. Александр упал, истекая кровью. Испугавшись, Алина позвонила в "скорую". Медики, действуя по инструкции, передали сообщение о ножевом ранении в полицию.

Одним из первых на месте преступления оказался боец Росгвардии Алексей Кузьмин. Он проверил пульс у мужчины, но его не было - Александр скончалася до приезда "скорой". Жену задержали по подозрению в убийстве и передали оперативникам для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, девушка сразу же призналась в содеянном.

О том, что отношения между супругами не совсем гладкие, знали родственники и друзья. Говорили, что девушка жаловалась на то, что муж распускает руки. Родители с обеих сторон говорили детям: съезжайте друг от друга, живите раздельно. Но супруги, похоже, хотели сохранить свой брак.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. На время следствия, девушку помещать за решетку до суда не стали. Как оказалось у подозреваемой в убийстве ранее не было проблем с законом, да к тому же есть ребенок. Сейчас Алина находится под подпиской о невыезде.