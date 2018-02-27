В Казани в новом сквере на улице Ершова похоронят 600 «выдающихся» людей

В сквере для погребения на улице Ершова в Казани планируют похоронить 600 выдающихся деятелей Татарстана, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

По данным исполкома, "создание нового мемориального сквера планируется на участке, который находится в непосредственной близости от южного ограждения кладбища "Арское" вдоль дороги по ул. Николая Ершова". Расширение кладбища не планируется, сквер будет отдельным объектом.

В минувший четверг на брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что необходимость в создании подобного кладбища возникла достаточно давно.

- Во многих странах принято иметь подобный мемориальный комплекс. Возникла необходимость организовать площадку, где можно с почестями достойно проводить выдающихся деятелей без привязки к каким-то руководителям, - отметила Лилия Галимова.

Ранее стало известно, что в сквере будут специальные места для захоронения людей разных конфессий традиционным способом: тела и урны с прахом будут предавать земле, а также места отдыха, туалет, на территории будет видеонаблюдение и беспроводной интернет. На проектные работы потратят около 2 млн рублей.