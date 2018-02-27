Наверх
В СК РТ объяснили, почему хотят возобновить дело на бизнесмена, убившего двух грабителей
17:22, сегодня
"Рубин" обыграл "Енисей" и поднялся на 5-е место в таблице
16:33, сегодня
В Казани в новом сквере на улице Ершова похоронят 600 "выдающихся" людей
15:06, сегодня8
В Казань на частную вечеринку прилетели Филипп Киркоров и Ани Лорак?
12:33, сегодня28
Как коммунальная служба может заботиться об окружающей среде?
В Татарстане сгорели несколько тысяч рулонов сена
11:50, сегодня14
У игрока "Енисея" перед субботним матчем с "Рубином" из багажа пропала PlayStation 4
10:20, сегодня8
Рустам Минниханов: следующий год будет напряженным
09:59, сегодня22
Жители Казани в опасности: город накрыло волной грабежей и разбоев
В Казани освободили депутата Рушанию Бильгильдееву
09:31, сегодня23
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь
08:32, сегодня
Казанец собирает костюм Жeлезного человeка, работающий на водородном рeакторe
07:16, сегодня36
Раздельный сбор в Авиастрое: сколько ежиков спасли казанцы и когда мы все тоже начнем
19:48, 14.09.201818
Танцы жены главы Следственного комитета России под Казанью сняли на видео
17:19, 14.09.201839
Директор обсерватории: "Астропарк будет, даже если нас включат в список ЮНЕСКО"
17:16, 14.09.20184
Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск противников "мусорного" завода
16:56, 14.09.201819
В Татарстане в утреннем ДТП погибли два человека
16:22, 14.09.201814
Фитнес-тренер, подозреваемый в нападении на бизнесмена в Бугульме: "Я ни в чем не виновен"
15:59, 14.09.201839
Метшин побывал в обновленном отделе полиции "Савиново" и осмотрел камеры для задержанных
15:10, 14.09.201834
Вырастут проценты по ипотеке. Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку
14:26, 14.09.201812
В Казани из изолятора госпитализировали депутата Рушанию Бильгильдееву
13:59, 14.09.201836
В Нижнекамске мужчина пришел в школу с пистолетом
13:41, 14.09.201812
Пенсионерка из Зеленодольска, впервые получившая права в 78 лет, попала в ДТП
13:34, 14.09.201850
В Казань приехал легендарный дрессировщик с золотым аттракционом "Империя львиц"
12:45, 14.09.20184
Мeжду двуx oгней: кaзaнские трaмвaи перевели нa цветoвые кoды
12:42, 14.09.201817
В Татарстане в поле нашли мертвой пропавшую женщину. Возбуждено дело об убийстве
11:59, 14.09.201820
В Татарстане вновь вырастет плата за детский сад
11:30, 14.09.201827
В Казани студент колледжа насмерть сбил шедшего по краю дороги пешехода
10:55, 14.09.201840
В Бугульме пройдет суд об аресте фитнес-тренера, напавшего на бизнесмена
10:17, 14.09.201812
В Казани наказали подростка, признанного виновным в организации "пенсионного" митинга
10:10, 14.09.201841
Убийство под Казанью: 22-летняя девушка зарезала мужа за неудачный комплимент?
09:59, 14.09.201851
Жителям Татарстана разрешат бесплатно собирать валежник в лесах с 2019 года‍
09:52, 14.09.201847
"Все едут по привычке": на улице Муштари изменился порядок движения
09:25, 14.09.20189
Лето-2018: клиенты ВТБ на 20% увеличили свои траты за рубежом
09:00, 14.09.20181
Ничего не закончено? СК РТ оспорит прекращение дела на бизнесмена, убившего грабителей
08:59, 14.09.201847
Афиша: сходить на День воздушных змеев и побывать на Аксенов-фесте
06:46, 14.09.20183
Казань сегодня: закрытие дела бизнесмена, казанский Кремль о митинге и депутат в изоляторе
20:02, 13.09.201811
Ак Барс Банк проводит дискуссионный семинар для клиентов – участников ВЭД
19:23, 13.09.20181
В Казани снесут три многоквартирных дома
17:29, 13.09.201816
Из Казани открываются рейсы в Тбилиси с билетами от 499 рублей‍
16:59, 13.09.201828
Прокуратура закрыла дело, возбужденное в Бугульме на бизнесмена за убийство грабителей
16:20, 13.09.201840
Представитель Минниханова прокомментировала акцию против пенсионной реформы в Кремле
15:59, 13.09.201898
СК о деле депутата Рушании Бильгильдеевой: она уже вернула 1,2 млн рублей
15:40, 13.09.201823
Шубы со скидкой 40 процентов: в Казани пройдет выставка-продажа Кировской Меховой Фабрики
15:31, 13.09.20183
СК опубликовал видео из дома в Бугульме, где бизнесмен зарезал двух грабителей
14:59, 13.09.201824
Госжилфонд потребовал с ПСО "Казань" 1 млрд рублей‍. Возможно, за дома в "Салават Купере"
14:31, 13.09.201815
В декабре в Казани заработает новый мусорный полигон‍
14:19, 13.09.20185
Студенты из Татарстана сбежали от рабских условий труда в Крыму
13:54, 13.09.201843
В Казани возобновили движение одного из автобусных маршрутов
13:26, 13.09.20187
"Этим свиней даже кормить нельзя". В Татарстане депутат прокомментировал школьное питание
12:42, 13.09.201832
Правила жизни 90-летнего казанского ветерана Великой Отечественной войны
12:00, 13.09.201843
В Казани задержали депутата Рушанию Бильгильдееву, ее отправили в изолятор
11:16, 13.09.201829
СМИ: Банки поднимут процент по ипотеке до 10,5% в течение года
11:11, 13.09.201815
В Татарстане хотят обанкротить две исправительные колонии
10:25, 13.09.201814
В Казани завели дело на депутата городской Думы Рушанию Бильгильдееву
09:44, 13.09.201819
Apple представила сразу три новых iPhone. Самый большой и бюджетный
09:25, 13.09.201824
В Бугульме завели дело на бизнесмена, убившего в своем доме двух грабителей
09:02, 13.09.201876
В Казани открылся Центр развития талантов Ак Барс Банка
08:00, 13.09.20185
Какие продукты больше всего подорожали в Казани за последние 4 года: список неожиданный
07:01, 13.09.201822
Казань сегодня: ответ пенсионера на Mitsubishi, убийство грабителей и ЧП с водой
20:28, 12.09.20185
Строительство ВСМ "Москва - Казань" может начаться уже в октябре
17:34, 12.09.201825
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Казани в новом сквере на улице Ершова похоронят 600 «выдающихся» людей

В Казани в новом сквере на улице Ершова похоронят 600 "выдающихся" людей
16+
Фото: wikimedia.org

В сквере для погребения на улице Ершова в Казани планируют похоронить 600 выдающихся деятелей Татарстана, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

По данным исполкома, "создание нового мемориального сквера планируется на участке, который находится в непосредственной близости от южного ограждения кладбища "Арское" вдоль дороги по ул. Николая Ершова". Расширение кладбища не планируется, сквер будет отдельным объектом.

В минувший четверг на брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что необходимость в создании подобного кладбища возникла достаточно давно.

- Во многих странах принято иметь подобный мемориальный комплекс. Возникла необходимость организовать площадку, где можно с почестями достойно проводить выдающихся деятелей без привязки к каким-то руководителям, - отметила Лилия Галимова.

Ранее стало известно, что в сквере будут специальные места для захоронения людей разных конфессий традиционным способом: тела и урны с прахом будут предавать земле, а также  места отдыха, туалет, на территории будет видеонаблюдение и беспроводной интернет. На проектные работы потратят около 2 млн рублей.

N. Vildanov, 15.09.2018, 15:06
Тэги: Смерть
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин15 сентября 2018, 16:00
Возражений нет, пусть хоронят. Только поскорее. Список готов предоставить.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2018, 16:02
Ну вот , как раз для нашего кабмина и руководителей Республики
Лучший комментарий
0
19
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2018, 16:05
Все "выдающиеся" деятели РТ остались в прошлом! Сейчас все деятели думают только о собственном кармане! Лучше похороните там просто достойных людей, не надо искать "выдающихся" людей там, где их нет! Впрочем, верхушка РТ уже наверняка забронировала себе места на этой аллее, видимо думая, что народ их никогда не забудет. Ошибаются, а для меня их уже сейчас нет...Аминь...
0
8
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2018, 16:09
Киндери действующее, всех туда
1
4
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2018, 16:21
СКОРЕЕ СТРОЙТЕ КРИМАТОРИЙ !, ! ВЫДАЮЩИхся ЛЮДЕЙ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ , ОЧЕНЬ МАЛО , ! Будут хоронить крутых и обеспеченных братков ! Сейчас , не могу перечислить живых , кого могу уважать , кругом одно воры , миллиардеры и прочие ! Народ ! Скажите кого ВЫ УВАЖАЕТЕ? Кроме своих родителей , !
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2018, 16:38
А что её королевское величие уже разрешило крематорий строить? )))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2018, 16:41
А жители ближайших домов не будут жаловаться, что у них вид из окон не благоприятный?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
А жители ближайших домов не будут жаловаться, что у них вид из окон не благоприятный?
Развернуть
Демотивирующий
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2018, 17:18
А где это на Ершова место свободное?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru