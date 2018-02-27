В Казани на улице Ершова появится сквер для погребения выдающихся людей‍

В центре Казани на улице Ершова вдоль ограждения Арского кладбища появится мемориальный сквер "для погребения выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Республики Татарстан", такие данные содержатся в документах тендера.

В сквере будут специальные места для захоронения людей разных конфессий традиционным способом: тела и урны с прахом будут предавать земле, а также места отдыха, туалет, на территории будет видеонаблюдение и беспроводной интернет.

Стартовая цена контракта — чуть больше 2 млн рублей, исполнителя проектных работ определят 3 октября, документы должны разработать и согласовать в течение двух месяцев после заключения контракта.