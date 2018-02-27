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В Казани на улице Ершова появится сквер для погребения выдающихся людей‍

В Казани на улице Ершова появится сквер для погребения выдающихся людей‍
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Фото: Wikimedia.org

В центре Казани на улице Ершова вдоль ограждения Арского кладбища появится мемориальный сквер "для погребения выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Республики Татарстан", такие данные содержатся в документах тендера.

В сквере будут специальные места для захоронения людей разных конфессий традиционным способом: тела и урны с прахом будут предавать земле, а также  места отдыха, туалет, на территории будет видеонаблюдение и беспроводной интернет.

Стартовая цена контракта — чуть больше 2 млн рублей, исполнителя проектных работ определят 3 октября, документы должны разработать и согласовать в течение двух месяцев после заключения контракта. 

N. Vildanov, 12.09.2018, 16:59
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин12 сентября 2018, 17:11
Зачем!?
1
7
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Горожанин12 сентября 2018, 17:16
Горшок место себе готовит. И другим удащливым
Лучший комментарий
1
13
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Романсиада 201812 сентября 2018, 17:16
Это а наше то время выдающиеся? Откуда? И чем, кроме благостояния, выдающиеся? Нету нынче Шамовых, Лобачевских, Тукаев...
1
8
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Горожанин12 сентября 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Чтоб даже после смерти им можно было то, чего нельзя смердам. Мы же понимаем, что это будут за "выдающиеся люди"
0
5
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Горожанин12 сентября 2018, 17:30
Зачем на кладбище интернет? Чтоб лежалось не скучно? И зачем парк скрещивать с погостом? В центре мало скверов или кафе с вайфаем?
0
3
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Горожанин12 сентября 2018, 17:32
горшок,мелко мыслишь,давай уж сразу мавзолей вместо памятника на пл.свободы.
0
0
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Горожанин12 сентября 2018, 17:36
Не надо!!!!!!
1
0
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Горожанин12 сентября 2018, 17:36
Удобно, когда власть поменяется можно будет разом дорогу расширить или парковку сделать.
1
1
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Горожанин12 сентября 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Удобно, когда власть поменяется можно будет разом дорогу расширить или парковку сделать.
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Нет уж, пусть лучше остаётся сквер.
Хорошее место для него, парковок в городе и так хватает.
0
0
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Горожанин12 сентября 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Не надо!!!!!!
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Надо! Пусть будет!
Сами же люди пишут, чтоб побольше зеленых участков было
0
0
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Мученик Казани12 сентября 2018, 17:44
Буду собаку там выгуливать.
0
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