Фитнес-тренер, подозреваемый в нападении на бизнесмена в Бугульме: «Я ни в чем не виновен»

Его отправили в СИЗО на 2 месяца

В Бугульме суд отправил в СИЗО 47-летнего тренера из клуба INFITNO Андрея Климанова, которого подозревают в нападении на бизнесмена Евгения Деданина, убившего двух других грабителей. Сам тренер заявил, что он ни в чем не виновен, об этом он рассказал на суде.

- Мою машину остановили на улице, уложили лицом в асфальт, пару раз приложили головой об землю и заявили: "Давай, признавайся". Не понимаю, с чего решили, что я участвовал в этом нападении? Я ни в чем не виновен, - заявил на суде мужчина.

При этом он признал, что знаком с пострадавшим бизнесменом.

Ранее мужчина судим не был.

Тем не менее судья принял решение поддержать ходатайство следователя МВД и отправил подозреваемого в СИЗО на 2 месяца.

Напомним, Андрея Климанова подозревают в совершении преступления по статье "Разбой". По версии следствия, он и два жителя Самарской области - 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, спланировали и осуществили нападение на дом местного бизнесмена.

Жители Самарской области пробрались к нему домой, связали его с семьей, но в ходе драки погибли - их зарезал сумевший развязаться предприниматель. На бизнесмена возбудили дело за превышение пределов необходимой обороны, но после прекратили.