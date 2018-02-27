В Казани из изолятора госпитализировали депутата Рушанию Бильгильдееву

В Казани председателя "Справедливой России" в РТ Рушанию Бильгильдееву госпитализировали из изолятора в одно из медицинских учреждений города, обвинение ей не предъявлено. Об этом сообщает "Интерфакс".

- Р.Бильгильдеева была госпитализирована накануне из следственного управления, куда пришла по собственной инициативе, у следователя были вопросы. В ходе беседы и после появления новостей в СМИ о ее задержании и возбуждении уголовных дел против нее, ей стало плохо. На "скорой" она была доставлена в больницу и сейчас находится там в прединфарктном состоянии, - говорится в сообщении.

Депутата подозревают в том, что она, являясь директором Агентства недвижимости "Пассаж", заключила договоры с 24 жителями Татарстана о покупке ими земельных участках в поселках Восточное Державино Лаишевского района, в деревне Студенцы Верхнеуслонского района, в поселке Радужный и поселке Новое Царицыно, а также проведении к ним коммуникаций (электричество, водоснабжение, газ), но не выполнила свои обязательства. Общий ущерб составил около 7 млн рублей.

Накануне после допроса в Следственном комитете она была задержана.