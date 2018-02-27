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В Казани из изолятора госпитализировали депутата Рушанию Бильгильдееву

В Казани из изолятора госпитализировали депутата Рушанию Бильгильдееву
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Казани председателя "Справедливой России" в РТ Рушанию Бильгильдееву госпитализировали из изолятора в одно из медицинских учреждений города, обвинение ей не предъявлено. Об этом сообщает "Интерфакс".

- Р.Бильгильдеева была госпитализирована накануне из следственного управления, куда пришла по собственной инициативе, у следователя были вопросы. В ходе беседы и после появления новостей в СМИ о ее задержании и возбуждении уголовных дел против нее, ей стало плохо. На "скорой" она была доставлена в больницу и сейчас находится там в прединфарктном состоянии, - говорится в сообщении.

Депутата подозревают в том, что она, являясь директором Агентства недвижимости "Пассаж", заключила договоры с 24 жителями Татарстана о покупке ими земельных участках в поселках Восточное Державино Лаишевского района, в деревне Студенцы Верхнеуслонского района, в поселке Радужный и поселке Новое Царицыно, а также проведении к ним коммуникаций (электричество, водоснабжение, газ), но не выполнила свои обязательства. Общий ущерб составил около 7 млн рублей.

Накануне после допроса в Следственном комитете она была задержана.

N. Vildanov, 14.09.2018, 13:59
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Стас14 сентября 2018, 14:05
Старая, старая песня:попал на нары в Сизо-сразу больной. Вышел из Сизо-болезни как не бывало.
Лучший комментарий
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Манштейн14 сентября 2018, 14:07
Какие-то хилые у нас депутаты и прочее жулье которых все-таки умудрились обвинить. Даже недели в СИЗО не выдерживают, сразу сердечко прихватывают и в уютной палате или дома чалиться начинают... Видимо, работа у них очень вредная и опасная, сильно здоровье разрушает.
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18
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Горожанин14 сентября 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Какие-то хилые у нас депутаты и прочее жулье которых все-таки умудрились обвинить. Даже недели в СИЗО не выдерживают, сразу сердечко прихватывают и в уютной палате или дома чалиться начинают... Видимо, работа у них очень вредная и опасная, сильно здоровье разрушает.
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мед.комиссию надо жестче или хотя бы дороже
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Денис14 сентября 2018, 14:14
Да перестаньте вы. Честный или не честный это одно, но здоровье у всех разное.
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2
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Горожанин14 сентября 2018, 14:20
я работал с ней в рекламе. очень очень очень обманчивая Женщина.здоровья конечно,но обманывать людей не надо. карма
0
9
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Горожанин14 сентября 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Да перестаньте вы. Честный или не честный это одно, но здоровье у всех разное.
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только вот некоторые по здоровью из сизо в больницу(возможно потом на волю), а большинство оттуда если на кладбище только
0
1
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Горожанин14 сентября 2018, 14:23
Кто бы сомневался. Тот,кто"прихватизировал" чужие миллиарды,миллионы систематически отсиживаются либо дома,либо в виббольнице. Быстро это осуществили.
1
6
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горожанин14 сентября 2018, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Кто бы сомневался. Тот,кто"прихватизировал" чужие миллиарды,миллионы систематически отсиживаются либо дома,либо в виббольнице. Быстро это осуществили.
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А што такое "виббольница"?
0
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Ж14 сентября 2018, 14:55
Враньё , сажать ее гниду
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Горожанин14 сентября 2018, 14:56
У всех один сценарий. Что-нибудь новое бы уже придумали.
0
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Рановато будет14 сентября 2018, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
У всех один сценарий. Что-нибудь новое бы уже придумали.
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Ага, внезапную беременность)))
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Горожанин14 сентября 2018, 14:59
ВОРОВАТЬ - ВСЕ ЗДОРОВЫЕ , ПОЙМАЛИ- СТАЛИ " СМЕРТЕЛЬНО "БОЛЬНЫМИ ! ! ! ! ! Как вам ВСЕМ не СТЫДНО ! ! ! !
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Горожанин14 сентября 2018, 15:10
прикидовается скотина
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Горожанин14 сентября 2018, 15:16
Новую болезнь придумали прединфарктное состояние. Да у половины страны оно такое. Ниче живут,работают.
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горожанин14 сентября 2018, 15:16
Ничего , приедет вожак её Миронов и вытащит. Тем более она уже осознала что воровала. И ещё не раз своих избирателей обманет. Всё пучком.
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Горожанин14 сентября 2018, 15:28
Ага, свиной грипп у ее обнаружили:-D
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Горожанин14 сентября 2018, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Новую болезнь придумали прединфарктное состояние. Да у половины страны оно такое. Ниче живут,работают.
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Лучший комментарий;-)
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