СК о деле депутата Рушании Бильгильдеевой: она уже вернула 1,2 млн рублей

В Следственном комитете прокомментировали уголовное дело, возбужденное на 52-летнюю депутата Казанской городской Думы Рушанию Бильгильдееву, по версии следствия, она вернула пострадавшим 1,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, депутата обвиняют в том, что она, являясь директором Агентства недвижимости "Пассаж", с 2013 по 2016 годы заключила договоры с 24 жителями Казани о приобретении ими земельных участках в поселках Восточное Державино Лаишевского района, в деревне Студенцы Верхнеуслонского района, в поселке Радужный и поселке Новое Царицыно, а также проведении к ним коммуникаций (электричество, водоснабжение, газ), но не выполнила свои обязательства.

- В дальнейшем, ни Бильгильдеевой, ни ООО "АН "Пассаж" земельные участки приобретены не были, денежные средства не возвращены. На момент возбуждения уголовного дела возвращены денежные средства двум гражданам на сумму 1,2 млн. рублей, - сообщили в СК.

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере". Сегодня Бильгильдеева была вызвана на допрос в СК, после ее задержали и отправили в изолятор.