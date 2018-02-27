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СК о деле депутата Рушании Бильгильдеевой: она уже вернула 1,2 млн рублей

СК о деле депутата Рушании Бильгильдеевой: она уже вернула 1,2 млн рублей
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Фото: архив ProKazan.ru

В Следственном комитете прокомментировали уголовное дело, возбужденное на 52-летнюю депутата Казанской городской Думы Рушанию Бильгильдееву, по версии следствия, она вернула пострадавшим 1,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, депутата обвиняют в том, что она, являясь директором Агентства недвижимости "Пассаж", с 2013 по 2016 годы заключила договоры с 24 жителями Казани о приобретении ими земельных участках в поселках Восточное Державино Лаишевского района, в деревне Студенцы Верхнеуслонского района, в поселке Радужный и поселке Новое Царицыно, а также проведении к ним коммуникаций (электричество, водоснабжение, газ), но не выполнила свои обязательства.

- В дальнейшем, ни Бильгильдеевой, ни ООО "АН "Пассаж" земельные участки приобретены не были, денежные средства не возвращены. На момент возбуждения уголовного дела возвращены денежные средства двум гражданам на сумму 1,2 млн. рублей, - сообщили в СК.

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере". Сегодня Бильгильдеева была вызвана на допрос в СК, после ее задержали и отправили в изолятор.

A. Nabiullin, 13.09.2018, 15:40
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин13 сентября 2018, 15:40
Тварина, сволота.
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3
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Горожанин13 сентября 2018, 15:41
Депутатка...одним словом.
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3
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Стас13 сентября 2018, 15:45
Депутат-вор в законе!
0
5
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Горожанин13 сентября 2018, 15:50
1 миллион 200 уже вернула. Так просто, как рубль двадцать из кармана вынула м положила.
2
7
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Горожанин13 сентября 2018, 15:55
Осталось только покаяться, тогда деньги все возвращать не придётся и дело прекратят.
0
6
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горожанин13 сентября 2018, 16:19
На остальные деньги купила место в депутатах . Чтоб не посадили. Всё нормально.
0
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Ага13 сентября 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
1 миллион 200 уже вернула. Так просто, как рубль двадцать из кармана вынула м положила.
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Вернет до конца и снова станет Щестной! А то, что людям дискомфорт создала и бабло с момента кидалова обесценилось напорядок - это не Щитается!
0
3
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Горожанин13 сентября 2018, 16:25
Следущее сообщение будет - закрыли дело в связи с деятельным раскаянием. Словом одна показуха борьбы с коррупцией.
0
7
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Димон13 сентября 2018, 16:26
Будет так же как Водопьяновой из прфсоюзов.
0
5
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Манштейн13 сентября 2018, 16:32
Она возместит ущерб с депутатской зарплаты и из СИЗо домой прогуляется на условке или по УДО или задним числом засчиты срока пребывания в изоляторе? А где применение наглядное статьи "превышение долж полномочий"? Почему ей только мошенничество впилили? Ворон ворона не клюет даже на уровне обосранской городской думы?
0
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