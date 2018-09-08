Под Казанью 22-летняя девушка, поссорившись, убила мужа

В Зеленодольске 22-летняя девушка в ходе ссоры зарезала своего 24-летнего мужа, информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

По предварительным данным, инцидент случился в квартире дома по улице Комарова поздно ночью 8 сентября.

- Девушка, работающая помощницей бухгалтера в одной из компаний, выпивала вместе с мужем, в какой-то момент они поссорились, и она ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили Prokazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", девушку задержали полицейские.

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