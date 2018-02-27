В Казани снесут три многоквартирных дома

В Казани снесут три многоквартирных дом, которые были признаны аварийными, такие данные содержатся в сборнике элетронных документов мэрии.

Сносить будут дом №28 по улице Баженова, дом №9 по улице Железнодорожников и дом №15 по улице Также Димитрова. Собственники домов обязаны обеспечить снос и вывоз строительного мусора после этого.

Ранее в Казани прокуратура потребовала снести 13 расселенных домов в Кировском районе города. В ходе проверки состояния законности в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда выяснилось, что в Казани имеется 13 расселенных домов, которые необходимо снести. Но исполком не предпринимал для этого никаких мер.