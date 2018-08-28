Прокуратура потребовала снести 13 расселенных домов в Казани

В Казани прокуратура потребовала снести 13 расселенных домов в Кировском районе города, об этом говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки состояния законности в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда выяснилось, что в Казани имеется 13 расселенных домов, которые необходимо снести. Но исполком не предпринимал для этого никаких мер.

- Наличие на территории подобных домов создаёт угрозу антитеррористической безопасности, угрозу причинения вреда инфраструктуре муниципального образования в результате неконтролируемого обрушения несущих конструкций аварийных объектов, повышает риск возгорания и пожаров, - говорится в сообщении.

Требование прокуратуры направлено в суд.