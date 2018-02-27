В Казани задержали депутата Рушанию Бильгильдееву, ее отправили в изолятор

Женщину подозревают в мошенничестве

В Казани сотрудники Следственного комитета задержали депутата местной городской Думы Рушанию Бильгильдееву, ее отправили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Сегодня с ней провели допрос, после чего было принято решение отправить ее в изолятор.

Напомним, Бильгильдееву подозревают в том, что она, являясь директором Агентства недвижимости "Пассаж", с 2013 по 2016 годы заключила договоры с 24 жителями Казани о приобретении ими земельных участках в различных поселках, а также проведении к ним коммуникаций, но не выполнила свои обязательства.

Сумма ущерба превысила 7 млн рублей, возбуждено дело по статье "Мошенничество".