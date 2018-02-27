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В Казани завели дело на депутата городской Думы Рушанию Бильгильдееву

В Казани завели дело на депутата городской Думы Рушанию Бильгильдееву
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Ее подозревают в мошенничестве

В Казани Следственный комитет возбудил дело на депутата городской Думы 52-летнюю Рушанию Бильгильдееву, руководителя партии "Справедливая Россиия" в Татарстане. Информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

По предварительным данным, Бильгильдеева, являясь директором Агентства недвижимости "Пассаж", с 2013 по 2016 годы заключила договоры с 24 жителями Казани о приобретении ими земельных участках в различных поселках - Восточное Державино Лаишевского района, "Радужный" и в коттеджном поселке "Студенцы", а также проведении к ним коммуникаций, но не выполнила свои обязательства.

- Общая сумма ущерба превысила 7 млн рублей, 4 сентября было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Дома у Бильгильдеевой были проведены обыски, - сообщили Prokazan.ru.

Ведется расследование.

Рушания Бильгильдеева родилась в Казани. Окончила Казанский государственный педагогический институт, историко-филологический факультет по специальности “учитель истории и обществознания” (1988 г.).

С 1985 по 2001 гг. — заместитель директора по воспитательной работе, средняя общеобразовательная школа № 114 Приволжского района г. Казани.
С 2001 по 2004 гг. — директор Центра детского творчества “Олимп” Приволжского района г. Казани.
С 2004 по 2008 гг. — исполнительный директор, Благотворительный фонд Хайруллина.
С 2003 по 2007 гг. — помощник депутата ГД ФС РФ, аппарат администрации г. Казани (по совместительству).
С 2008 по 2011 гг. — старший преподаватель Института развития образования РТ.
С 2010 по 2015 гг. — директор ООО “Агентство недвижимости “Пассаж”.
С 2015 г. — председатель правления Татарстанской Региональной общественной организации по защите прав потребителей “Справедливое ЖКХ”.
С 1 октября 2017 г. — директор ООО “Инновационно-образовательный центр “Эврика”.

A. Nabiullin, 13.09.2018, 09:44
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин13 сентября 2018, 10:05
#Ничего ей за это не будет#
0
8
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я13 сентября 2018, 10:10
Да ладно! можно подумать она одна в думе мошенник! Пожурят немного и все на этом закончится.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2018, 10:13
Наконец то, эту аферистку посадят! Жулик должен сидеть в тюрьме!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2018, 10:21
В серпентарии своих уже жалят
0
2
Согласны с автором?
Ага13 сентября 2018, 10:30
Давно пора было эту жирную на мыло пустить.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2018, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
#Ничего ей за это не будет#
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Так же как и Водопьновой все сойдет с рук. Просто СК создает видимость борьбы с коррупцией.
0
2
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