СМИ: ВСМ из Москвы могут не достроить до Казани из-за нехватки денег

На строительство участка необходимо 700 млрд рублей

Высокоростную магистраль из Москвы могут не достроить до Казани, она будет продолжена лишь до Владимира, если деньги на строительство участка — 700 млрд рублей — не выделит бюджет. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные ОАО "РЖД".

В железнодорожной компании подсчитали, что чистая приведенная стоимость магистрали глубоко отрицательна — минус 642 млрд рублей. Эксперты заявили, что государству дешевле дать грант, чем придумывать другие способы поддержки.

При этом грант компания просила всегда, однако в 2013 году речь шла о 634 млрд рублей при цене проекта в 921 млрд рублей (70%), а сейчас он не покрывает и половины стоимости в 1,69 трлн рублей.

Сегодня в инвестпрограмме "РЖД" до 2025 года фигурирует лишь участок Москва—Владимир, строительство должно быть начато в этом году. На него должно быть выделено 201,3 млрд руб., не считая закупки 15 пар высокоскоростных поездов на 38,8 млрд руб.

В "РЖД" заверили, что по расчетам, у прогнозируемой ВСМ Москва - Казань будет высокий пассажирский спрос благодаря 15 транспортно-пересадочным узлам, в том числе в аэропорту Нижнего Новгорода, и развитию сети скоростных маршрутов, тяготеющих к линии, за первые 12 лет эксплуатации ВСМ прирост ВВП составит 13,4 трлн руб., доходы бюджетов всех уровней — 2,63 трлн руб.

Напомним, предполагалось, что строительство ВСМ Москва-Казань составит 4 года. В конце 2016 года сообщалось, что РЖД сдвинуло запуск ВСМ Москва—Казань не менее чем на два года — на 2022-2023 годы. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.