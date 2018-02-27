В Казани арестовали москвичей, перевозивших на Dodge 116 кг наркотиков‍

В Казани в Вахитовском суде арестовали двух 28-летних жителей Москвы, которых задержали из-за 116,5 кг наркотиков, найденных в их черном Dodge. Заседание суда состоялось сегодня.

Иномарка, напомним, была остановлена сотрудниками ДПС на улице 2-я Старо-Аракчинская утром 9 сентября, в машине были найдены несколько тайников, всего там было 116 кг гашиша, мефедрона, кокаина, LCD, амфетамина. Общая стоимость наркотиков составляла около 150 млн рублей.

Сегодня суд принял решение отправить москвичей в СИЗО на два месяца до 9 ноября.