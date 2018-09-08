МВД о Dodge с 116 кг наркотиков в Казани: их должны были повезти в Челны и Уфу

В МВД прокомментировали информацию об остановке в Казани Dodge Ram, где нашли сотни килограмм наркотиков, выяснилось, что они предназначались, в том числе, для Набережных Челнов и Уфы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иномарка была остановлена сотрудниками ДПС на улице 2-я Старо-Аракчинская накануне утром, в машине находились двое 28-летних жителей Москвы. В машине были найдены несколько тайников, всего там было 116 кг гашиша, мефедрона, кокаина, LCD, амфетамина.

- Фигуранты являлись курьерами, а наркотические средства предназначались для распространения бесконтактным способом в Казани, Набережных Челнах и Уфе, - отметили в МВД.

Было возбуждено дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".