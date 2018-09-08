СМИ: женщину, выпавшую с балкона по улице Чуйкова, запер в квартире ее друг

Стали известны подробности смерти 27-летней женщины, которая в минувшие выходные разбилась в доме на улице Чуйкова, выпав с 7 этажа, выяснилось, что ее запер в квартире сожитель. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

По предварительным данным, казанец, которому надоело, что его подруга употребляет алкоголь, запер ее в квартире, чтобы она не пошла в магазин за алкоголем. Она решила спуститься с балкона по простыням к подруге, которая живет на этаже ниже, но не смогла и сорвалась. В результате падения она скончалась на месте.

Ведется доследственная проверка.