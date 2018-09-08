В Казани девочка пыталась спасти свою мать, повисшую на балконе. Все закончилось трагично

В Казани на улице Чуйкова накануне вечером погибла 27-летняя женщина, она висела на балконе своей квартиры, ее пыталась спасти ее дочь, но женщина сорвалась и погибла. Информацию из соцсетей подтвердил источник Prokazan.ru.

Женщина около 18 часов по неизвестным причинам повисла на балконе 7 этажа дома №71.

- Женщина оказалась за пределами балкона, но она старалась забраться обратно в окно, сил у нее забраться не хватало, в итоге она упала на землю, и погибла, из окна высунулась дочь и со слезами кричала "Мама"...,- говорится в сообщении очевидца.

По словам очевидца, в квартире была девочка возрастом примерно в 8-9 лет, она из простыней делала веревку, но так и не успела спасти свою мать.

- "Скорая" проезжала мимо, и почти что моментально подъехала, - . - Остальные службы так же не пришлось долго ждать - полиция, МЧС, пожарные. Все службы минуты через 2-4 были на месте... Потом спасатели подняли кран и через балкон попали в квартиру. У женщины остались дочь и сын 5 лет, - отметил очевидец.

По данному факту начата доследственная проверка.