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В Татарстане возбудили дело по статье «Убийство» после обнаружения мертвого журналиста

В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после обнаружения мертвого журналиста
16+
Фото: соцсети
Он умер около 3 дней назад

В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после обнаружения мертвым в Елабужском районе 30-летнего журналиста из Челнов Егора Орлова, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По данным Следственного комитета, накануне исчезновения парень встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь. Со слов приятеля, они употребляли наркотики. Спустя некоторое время мужчина сел в свою KIA Rio и уехал в неизвестном направлении. 8 сентября родственники пропавшего парня обратились в полицию.

На днях в лесопосадке нашли машину с открытыми дверями, ключи были в замке зажигания, вещи и документы в автомобиле. Тело журналиста с признаками утопления нашли в озере Отарка неподалеку, к тому моменту он был мертв около 3 дней.

После проведенной проверки было принято решение возбудить уголовное дело по статье "Убийство", ведется следствие.

A. Nabiullin, 11.09.2018, 08:59
Тэги: Смерть
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Комментарии

Денис11 сентября 2018, 09:14
Если после смерти каждого нарика возбуждать дело по факту убийства, то у нас статистика по убийствам вырастет на 1000 процентов
6
1
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Горожанка11 сентября 2018, 09:24
Мотив убийства?
0
1
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Горожанин11 сентября 2018, 09:45
Мертвый журналист! А почему не пишут обнаружили мертвого токаря, или мертвого пекаря?
1
3
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Горожанин11 сентября 2018, 09:47
С признаками утопления- это еще не значит убийство, может в воду залез да и утонул?
1
0
Согласны с автором?
2511 сентября 2018, 09:49
В ответ на комментарий пользователя
Мертвый журналист! А почему не пишут обнаружили мертвого токаря, или мертвого пекаря?
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про пекаря на прошлой неделе писали
0
1
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