В Татарстане возбудили дело по статье «Убийство» после обнаружения мертвого журналиста

Он умер около 3 дней назад

В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после обнаружения мертвым в Елабужском районе 30-летнего журналиста из Челнов Егора Орлова, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По данным Следственного комитета, накануне исчезновения парень встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь. Со слов приятеля, они употребляли наркотики. Спустя некоторое время мужчина сел в свою KIA Rio и уехал в неизвестном направлении. 8 сентября родственники пропавшего парня обратились в полицию.

На днях в лесопосадке нашли машину с открытыми дверями, ключи были в замке зажигания, вещи и документы в автомобиле. Тело журналиста с признаками утопления нашли в озере Отарка неподалеку, к тому моменту он был мертв около 3 дней.

После проведенной проверки было принято решение возбудить уголовное дело по статье "Убийство", ведется следствие.