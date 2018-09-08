В Татарстане журналиста нашли мертвым в реке

Он пропал еще в пятницу

В Елабужском районе Татарстана нашли мертвым 30-летнего журналиста Егора Орлова из Набережных Челнов, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, парень уехал 7 сентября на работу, после чего пропал. Он был объявлен в розыск, сегодня его автомобиль KIA Rio нашли в лесопосадке, а спустя некоторое время в реке нашли и труп челнинца.

Выясняются причины смерти журналиста.

В разные годы Егор Орлов работал корреспондентом и ведущим на челнинском РЕН-ТВ, а после в детском технопарке "Кванториум".

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