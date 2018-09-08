Под Казанью на переправе в иномарке из Москвы нашли 120 кг наркотиков

Под Казанью на переправе в Аракчино в автомобиле из Москвы нашли около 120 кг наркотиков, об этом сообщает "Татар Информ".

Иномарка с женщиной за рулем была забита упаковками с наркотиками, их нашли под обшивкой кузова и салона, общая их стоимость составляет миллионы рублей.

На месте работают сотрудники МВД.