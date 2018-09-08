В КФУ рассказали, как долго продлятся заморозки в Татарстане

Заморозки в Татарстане будут краткосрочными, оно связано с прохождением через республику холодного фронта, сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Завтра, 11 сентября, в Татарстане будет около +19 градусов, в среду днем — +21 градус, ночью — +14 градусов. В четверг в Татарстане потеплеет до +24 градусов, в пятницу средняя температура воздуха днем составит +20 градусов. При этом дождей не прогнозируется.

- В выходные в Казани будет тепло и ясно. В дневные часы субботы столбики термометров поднимутся до отметки +19 градусов, в ночные – до +10 градусов. В воскресенье, 16 сентября, днем ожидается +20 градусов, - сообщили в КФУ.