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Штормовое предупреждение: в Татарстане похолодает до -1 градуса

Штормовое предупреждение: в Татарстане похолодает до -1 градуса
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Фото: pixabay.com
С соответствующим предупреждением выступили синоптики

В Татарстане сильно похолодает, с соответствующим предупреждением выступили в Гидрометцентре РТ. В республике было объявлено штормовое предупреждение.

- Ночью - утром 11-12 сентября на территории Татарстана местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1 градуса, - сообщили синоптики.

Ранее синоптики уже предупреждали о сильной грозе в Татарстане.

N. Vildanov, 10.09.2018, 12:49
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин10 сентября 2018, 13:31
Автор: N. Vildanov и этим все сказано
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Нечто10 сентября 2018, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
Автор: N. Vildanov и этим все сказано
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Чего? Смутило что предупреждение штормовое? А все правильно. У метеорологов штормовым зовутся предупреждения о природных явлениях неблагоприятных, также о резких изменениях температур. А не только о грозах и ливнях
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